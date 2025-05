Weidener Aufholjagd wird nicht mit Zählbarem belohnt

In der Schlussphase wurde es zwar noch einmal spannend, letztlich reichte es aber erneut nicht zu Zählbarem für Fußball-Mittelrheinligist Teutonia Weiden. Der Aufsteiger unterlag am Sonntagnachmittag beim SV Bergisch Gladbach mit 3:4 (1:2) und kassierte somit die achte Niederlage im neunten Rückrundenspiel.

Nach dem Seitenwechsel legte Claudio Heider das 3:1 nach (49.). Und nur eine Minute später erhöhte der Ex-Beecker und Dürener Finn Stromberg auf 4:1 (50.). „Wir waren fünf Minuten vor und nach der Pause nicht zu hundert Prozent konzentriert“, bemängelte Cetinkaya, dessen Team aber noch einmal zurück in die Partie fand. Meik Kühnel verkürzte in der 63. Minute auf 2:4. Nuredin Alikahn traf zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:4 aus Weidener Sicht.

„Wir sind gut in die Partie gestartet und hätten das 1:0 erzielen können“, berichtete Weidens neuer Cheftrainer Engin Cetinkaya, der das Amt nach dem Rücktritt von Cayan Zenk übernommen hatte. Der Ball schlug dann aber auf der anderen Seite ein: Tristan Arndt brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung (33. Minute). Julian Braun glich fünf Minuten später für die Teutonia aus, doch quasi mit dem Halbzeitpfiff erzielte Ardit Mimini das 2:1 für Bergisch Gladbach (45.).

„Die Begegnung hätte dann auch Unentschieden ausgehen können, ein 5:3 für den Gegner wäre aber auch möglich gewesen. Unser Keeper Freddy Said hat uns gut im Spiel gehalten“, lobte Cetinkaya, der mit seinem Team am kommenden Wochenende gegen Vichttal eine Siegesserie starten will, um so die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen.