Alexis Fambo (rechts, gegen Patryk Bytomski) traf für Vilzing zum zwischenzeitlichen 2:0. – Foto: Dagmar Nachtigall

Weiden zieht sich gegen Vilzing achtbar aus der Affäre Der Regionalligist prescht erst mit zwei frühen Toren voran und gewinnt am Ende knapp Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Bayernliga Nord DJK Vilzing SpVgg Weiden

In einem mitreißenden Freundschaftsspiel zeigte der Regionalligist DJK Vilzing gegen die SpVgg SV Weiden auf dem Gelände des VfB Rothenstadt eine effektive Leistung und sicherte sich einen knappen 3:2 (3:1)-Sieg. Im Lager des Bayernligisten darf trotz der ersten Niederlage in dieser Vorbereitung von einer positiven Generalprobe gesprochen werden. Das sah auch Trainer Michael Riester so. Seine Weidener Mannschaft sah sich zwar früh mit zwei Toren im Hintertreffen, bot dem Viertligisten anschließend aber über weite Strecken Paroli.

Das Spiel begann denkbar ungünstig für Weiden und äußerst vielversprechend für zunächst gnadenlos effektive Vilzinger. Bereits in der 8. Minute brachte der Ex-Weidener Erol Özbay die DJK mit einem frühen Tor in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Alexis Fambo, was den Vilzinger Fans Hoffnung auf einen klaren Sieg gab. Trotz dieses verkorksten Starts ließ sich Weiden nicht beirren. Und kam in der 24. Minute durch Jahi Sylemani – der Neuzugang schob nach Patrik Vaceks mustergültiger Vorlage aus wenigen Metern ein – auf 2:1 heran, was für eine spannende Phase sorgte.



In einem weiter offen geführten Match stellte Simon Sedlaczek (35.) für Vilzing den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Die Nordoberpfälzer gaben jedoch nicht auf und boten der Kischbaum-Elf auch nach der Pause Paroli. Der Lohn folgte in der 76. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 durch Lukas Schaller. Dieser Treffer war verdient, zumal die SpVgg nach der Pause sogar die klareren Torchancen verzeichneten. Unter anderem hatte Christoph Fenninger kurz zuvor ein Abseitstor erzielt. Das 2:3 war dann auch der Endstand.









Spannung pur bis zum Schluss! Weidens Chefanweiser Michael Riester zeigte sich nach dem Spiel beeindruckt von der Vilzinger Effektivität in der ersten Hälfte: „Wahnsinn, wie effektiv die Vilzinger in der ersten Hälfte waren. Auch wenn wir wirklich gut ins Spiel gekommen sind, hat der Gegner jeden eigenen Fehler von uns gnadenlos ausgenutzt.“ Er lobte aber auch die kämpferische Einstellung seiner Mannschaft: „Beeindruckend war, wie wir jedes Mal wieder zurückgekommen sind und wirklich mutig nach vorne agiert haben.“



Kommenden Samstag , 19. Juli, starten die Blau-Weißen mit einem Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt II in die neue Bayernliga-Saison. Mit Blick darauf erklärte Riester: „Ich habe viele gute Dinge im eigenen Spiel gesehen und ein paar Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen bis zum Saisonstart nächsten Samstag.“ Sein Gegenüber Thorsten Kirschbaum hat mit der Vilzinger Truppe noch eine Woche länger Zeit, sich auf den Ligaauftakt vorzubereiten. Übermorgen, Dienstag den 15. Juli, testet die DJK zu Hause gegen den Bayernligisten Fortuna Regensburg.