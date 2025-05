Weiden zeigt „ein ganz anderes Gesicht“

Nun rückte Cetinkaya ins erste Glied – und das direkt gegen den Tabellenführer. „Ich hätte jeden ausgelacht, der mir das vor der Saison prophezeit hätte. Aber nach so vielen Jahren in Weiden ist es auch eine schöne Erfahrung“, musste Teutonias Interimscoach nach dem Duell mit dem BSC, das 0:1 (0:0) verloren ging, schmunzeln.

Für die restlichen acht Spiele in der Fußball-Mittelrheinliga übernimmt – gemeinsam mit dem Kapitän und neuen Sportlichen Leiter Meik Kühnel – Engin Cetinkaya die Verantwortung. Als Spielertrainer der zweiten Mannschaft in der C-Liga gestartet, war der 36-Jährige seit der Rückrunde zunächst Zenks Co-Trainer.

Zum Spiel selbst gegen den enteilten Primus der Mittelrheinliga sagte das Weidener Urgestein: „Wir haben heute ein ganz anderes Gesicht als zuletzt gezeigt. Die Jungs waren motiviert, sind an ihre Grenzen gegangen. Schade, dass sich das nicht im Ergebnis gezeigt hat.“

Die Teutonia stand von Beginn an tief mit einem 5-4-1 gegen den Ball. Bonn hatte häufiger den Ball; Chancen gab es aber trotzdem auf beiden Seiten. Sulayman Dawodu konnte eine Flanke von Yassine Ali Gnondi kurz nach Anpfiff nicht kontrollieren (1.). Die Gäste vergaben ihre ersten Möglichkeiten nur kurze Zeit später (4./5.).

Dann hätte die Teutonia in Führung gehen können, vielleicht sogar müssen: Nach einem schönen Angriff über Meik Kühnel, Nuredin Alikahn und Leon Ruhrig rettete ein Bonner auf der Linie (10.). Ruhrig prüfte nur eine Minute später Torwart Jens Fikisi, der stark parierte. „Es war nicht unser Glückstag heute. Wenn da das 1:0 fällt, bekommen wir ein ganz anderes Spiel zu sehen“, fand Cetinkaya.

Nach einer Neutralisierungsphase waren es der Pfosten und Weidens Torwart Frederik Said, die mehrfach die Führung des designierten Regionalliga-Aufsteigers verhinderten (27./33./35./42.). Eine Gelegenheit hatte auch der Gastgeber noch; Ali Gnondis Volley nach einem Kühnel-Freistoß ging aus kurzer Distanz aber weit drüber (41.).

Die Null hielt nicht lange im zweiten Durchgang: Nach einer Bonner Ecke landete der Ball im zweiten Anlauf am zweiten Pfosten, wo Tarik Dogan ganz frei per Kopf nur noch einnicken musste (47.). „Ein unglückliches Gegentor zu einem ungünstigen Zeitpunkt“, meinte Cetinkaya.

Die Gäste drückten auf das 2:0, vergaben zwei gute Gelegenheiten (50./56.), forderten einmal vergeblich Foulelfmeter (54.) und trafen nach einem Freistoß nur die Latte (58.). Von der Teutonia kam in dieser Phase offensiv keine Entlastung mehr, mögliche Gelegenheiten wurden wegen Abseitspositionen zurückgepfiffen.

Bonn hat viel Zeit zum Schluss

Nach einer längeren Verletzungspause rettete Said erneut zweimal in höchster Not (75./78.). In der Schlussphase ließen es die Bonner sehr gemütlich angehen und versuchten bei jeder Gelegenheit, die Uhr herunterzuspielen. „Es war schön zu sehen, wie der BSC den Abpfiff herbeigesehnt hat. Sie haben das clever gemacht, es ist eben eine Profimannschaft“, meinte Cetinkaya.

Die Teutonia warf kurz vor Schluss alles nach vorne; Torwart Said ging bei zwei Freistößen mit in den Strafraum. Zu klaren Torchancen kam der Gastgeber nicht mehr; ein Tor fiel auch nicht mehr. Weiden verlor damit das siebte von acht Rückrundenspielen, hat aber weiterhin sieben Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

„Intern haben wir alle Themen geklärt, Sonntag geht es weiter. Unser Ziel lautet: Sieben Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern. Da hätte vor der Saison vermutlich auch keiner geglaubt, dass wir darüber reden. Aber wir müssen realistisch bleiben“, meinte Cetinkaya.

Auch zu Zenks Rücktritt äußerte sich der 36-Jährige: „Wir kennen uns sehr lange, er ist wie ein älterer Bruder für mich. Viel möchte ich deshalb nicht dazu sagen. Nur soviel: Ich kann ihn auch verstehen und bin mir sicher, dass er im Sommer einen guten Verein finden wird.“

Cetinkaya selbst wird über den Sommer hinaus bei der Teutonia bleiben – dann allerdings in anderen Rollen: „Ab Sommer werde ich im Vorstand als Sportdirektor tätig und weiter Spielertrainer der zweiten Mannschaft sein. Im Trainerstab der Ersten werde ich bleiben, allerdings in einer anderen Funktion. Im Sommer werden wir hier neu angreifen.“ Ob in der Mittelrhein- oder doch am Ende Landesliga, werden die kommenden Wochen zeigen.

Weiden: Said - Braun, Ahns, Gruhn - Alikahn (79. Tuncer), Ruhrig (72. Pacolli), Kühnel, Hircin, Cetin - Ali Gnondi, Dawodu (84. Vujicic)

