Weiden will an den „Galliern“ vorbeiziehen Im Sechs-Punkte-Spiel gegen Großbardorf baut die SpVgg SV Weiden auf ihre Heimstärke und hat den fünften Saisondreier auf der Agenda

Nach einem ernüchternden 0:6 vor zwei Wochen auf eigenem Terrain gegen die DJK Gebenbach, hatte „Gallier“-Coach Andreas Bendler das Handtuch geworfen, „damit die Mannschaft wieder in die Spur kommt“, so seine Aussage. Dass der TSV seit dem Trainerwechsel nun mit ganz neuer Motivation unterwegs ist, bewies dann schon das Ergebnis des darauf folgenden Wochenends: „Wir haben sie gegen Ammerthal beobachtet, wo sie beim 4:2 geradezu durchmarschiert sind“, so SpVgg SV-Teammanager Rüdiger Hügel.



Trotzdem fürchten sich die schwarz-blauen Akteure vor eigener Kulisse natürlich nicht vor den Gästen, die seit Jahrzehnten zum festen Inventar der Bayernliga zählen. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel, in das wir mit Optimismus gehen. Wir sind stolz darauf, in der Liga der Verein mit den meisten Eigengewächsen zu sein. Mit unserer Gemeinschaft und unserer mannschaftlichen Geschlossenheit können wir viel bewegen und das haben wir bereits bewiesen“, so Hügel. Es sei eine sehr gute Stimmung im Training und jeder würde für den anderen alles geben. Natürlich sei klar, dass im Kader nur wenig bayernligaerfahrene Spieler vorhanden sind, das beste Beispiel ist Stefan Pühler, der bislang in der Junioren-Bezirksoberliga gespielt hat. „Wir schaffen den Spagat zwischen einmal entsprechend der Tradition des Vereins viele Akteure aus der eigenen Jugend auf den Platz zu stellen und zum anderen uns der maximalen Anforderung mit dem Erhalt der Bayernliga zu stellen“, sagt der Sportliche Leiter.



Personell könnten die Voraussetzungen im Lager der Fuhrmann-Elf vor der am Samstag um 14 Uhr im Spardabank-Stadion beginnenden Partie kaum besser sein, denn bis auf den Langzeitverletzten Chousein Chousein steht dem Weidener Trainer der komplette Kader zur Verfügung. Dabei behält er sich vor, die Anfangsformation gegen den SC Feucht an verschiedenen Stellen zu verändern.