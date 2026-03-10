Weiden weiter stark - Cham holt siebten Sieg in Serie - ATSV verliert

Der SC Eltersdorf bleibt das Maß der Dinge in der Bayernliga Nord. In einer umkämpften Partie gegen die SpVgg Bayern Hof reichte den Quecken ein einzelner Treffer, um die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten. Sebastian Marx avancierte in der 56. Minute zum Matchwinner und schoss den 1:0-Sieg heraus, der die Ambitionen des Spitzenreiters weiter unterstreicht.
Nur vier Tage nach dem 6:0-Schützenfest gegen Stadeln konnte die SpVgg SV Weiden nahtlos an ihre Form anknüpfen. Gegen den Regionalliga-Absteiger aus Bamberg legte Moritz Zeitler kurz vor der Pause das wichtige 1:0 vor. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren groß auf: Erst drückte Paul Brandl einen Konter zum 2:0 über die Linie (75.), nur zwei Minuten später machte Patryk Bytomski (77.) mit dem 3:0 den Deckel drauf.
Der ASV Cham bleibt eine Macht: Mit einem 3:2-Sieg gegen den Würzburger FV feierte die Maloku-Elf den siebten Dreier in Folge. Manuel Reiß (20.) legte vor, doch der WFV glich nach der Pause aus. Cham schlug durch Konstantin Landstorfer (68.) und Lukas Chrubasik (83.) zurück. Eine turbulente Schlussphase inklusive Anschlusstreffer (89.), einer Roten Karte für Würzburgs Luis Wagner (92.) sowie Gelb-Rot für Chams Fritz Amberger (94.) überstand der ASV schadlos - und klettert damit vorerst auf Rang zwei.
Nach zuletzt zwei knappen 0:1-Niederlagen hat die DJK Gebenbach das Glück wieder auf ihrer Seite. Schon in der 9. Minute sorgte Fabian Vogl mit einem direkt verwandelten Freistoß für die frühe Führung. Obwohl Timo Kohler in der 31. Minute nur den Pfosten traf, blieb die DJK spielbestimmend. Den Schlusspunkt unter einen verdienten Erfolg setzte Konstantin Plankl in der 85. Minute mit seinem dritten Saisontor zum 2:0-Endstand.
Ein intensiver Schlagabtausch endete im Frapack-Stadion leistungsgerecht 2:2. Der SC Großschwarzenlohe bewies Moral und ging durch einen Doppelpack von Timo Kräftner (10., 21.) zweimal in Führung. Fortuna Regensburg antwortete jeweils durch Lukas da Silva-Freundorfer (17.) und Niklas Milletich (45.). Da Jason Sarajlic in der 80. Minute einen Foulelfmeter über den Kasten setzte, blieb es beim Remis, das dem Tabellenletzten aus Großschwarzenlohe einen achtbaren Punkt beschert, während Regensburg einen Sieg aus der Hand gab.