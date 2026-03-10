 2026-03-10T10:11:42.421Z

Ligabericht

Weiden weiter stark - Cham holt siebten Sieg in Serie - ATSV verliert

Bayernliga Nord, fünf Nachholspiele am Dienstag: Primus Eltersdorf baut Tabellenführung aus +++ Tabellenschlusslicht Großschwarzenlohe trotzt Fortuna wichtigen Punkt ab

von Stephan Hörhammer · Heute, 20:29 Uhr · 0 Leser
Nach dem fulminanten 6:0 gegen Stadeln am vergangenen Spieltag holten die Weidener (rechts Josef Rodler) gegen Bamberg den nächsten Dreier.
Nach dem fulminanten 6:0 gegen Stadeln am vergangenen Spieltag holten die Weidener (rechts Josef Rodler) gegen Bamberg den nächsten Dreier. – Foto: Dagmar Nachtigall

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Bayernliga Nord
FCE Bamberg
ASV Cham
Eltersdorf
Bayern Hof

Der SC Eltersdorf bleibt das Maß der Dinge in der Bayernliga Nord. In einer umkämpften Partie gegen die SpVgg Bayern Hof reichte den Quecken ein einzelner Treffer, um die drei Punkte im eigenen Stadion zu behalten. Sebastian Marx avancierte in der 56. Minute zum Matchwinner und schoss den 1:0-Sieg heraus, der die Ambitionen des Spitzenreiters weiter unterstreicht.

Nur vier Tage nach dem 6:0-Schützenfest gegen Stadeln konnte die SpVgg SV Weiden nahtlos an ihre Form anknüpfen. Gegen den Regionalliga-Absteiger aus Bamberg legte Moritz Zeitler kurz vor der Pause das wichtige 1:0 vor. Nach dem Seitenwechsel spielten die Hausherren groß auf: Erst drückte Paul Brandl einen Konter zum 2:0 über die Linie (75.), nur zwei Minuten später machte Patryk Bytomski (77.) mit dem 3:0 den Deckel drauf.

Der ASV Cham bleibt eine Macht: Mit einem 3:2-Sieg gegen den Würzburger FV feierte die Maloku-Elf den siebten Dreier in Folge. Manuel Reiß (20.) legte vor, doch der WFV glich nach der Pause aus. Cham schlug durch Konstantin Landstorfer (68.) und Lukas Chrubasik (83.) zurück. Eine turbulente Schlussphase inklusive Anschlusstreffer (89.), einer Roten Karte für Würzburgs Luis Wagner (92.) sowie Gelb-Rot für Chams Fritz Amberger (94.) überstand der ASV schadlos - und klettert damit vorerst auf Rang zwei.

Nach zuletzt zwei knappen 0:1-Niederlagen hat die DJK Gebenbach das Glück wieder auf ihrer Seite. Schon in der 9. Minute sorgte Fabian Vogl mit einem direkt verwandelten Freistoß für die frühe Führung. Obwohl Timo Kohler in der 31. Minute nur den Pfosten traf, blieb die DJK spielbestimmend. Den Schlusspunkt unter einen verdienten Erfolg setzte Konstantin Plankl in der 85. Minute mit seinem dritten Saisontor zum 2:0-Endstand.

Ein intensiver Schlagabtausch endete im Frapack-Stadion leistungsgerecht 2:2. Der SC Großschwarzenlohe bewies Moral und ging durch einen Doppelpack von Timo Kräftner (10., 21.) zweimal in Führung. Fortuna Regensburg antwortete jeweils durch Lukas da Silva-Freundorfer (17.) und Niklas Milletich (45.). Da Jason Sarajlic in der 80. Minute einen Foulelfmeter über den Kasten setzte, blieb es beim Remis, das dem Tabellenletzten aus Großschwarzenlohe einen achtbaren Punkt beschert, während Regensburg einen Sieg aus der Hand gab.

Heute, 19:00 Uhr
SC Eltersdorf
SC EltersdorfEltersdorf
SpVgg Bayern Hof
SpVgg Bayern HofBayern Hof
1
0

Das Spiel aus Sicht von Eltersdorfs Trainer Bernd Eigner: "Traditionsgemäß war's auch heute schwierig gegen Hof zu spielen, vor allem weil sie sich mit allem, was sie haben, wehren. Wir sind nicht ganz so gut in die Partie gekommen, haben in der ersten Hälfte zu langsam gespielt. Möglichkeiten hatten wir nur bei Standardsituationen. Wenn wir da 100 Prozent reingelegt hätten, machen wir das 1:0 - und dann läuft's in der Folge ein Stück weit besser. In Hälfte zwei konnten wir uns etwas steigern, machen dann das 1:0 durch einen Standard. Danach ist Hof mit dem letzten Mut der Verzweiflung gegen uns angerannt. Wir hätten die Konter hier besser ausspielen müssen, um das 2:0 zu machen. Wenn wir den Elfmeter verwandeln, ist die Kuh sowieso vom Eis. Schlussendlich war's ein knapper, aber trotzdem verdienter Sieg gegen eine gute Hofer Mannschaft."

Heute, 18:30 Uhr
SpVgg SV Weiden
SpVgg SV WeidenSpVgg Weiden
FC Eintracht Bamberg 2010
FC Eintracht Bamberg 2010FCE Bamberg
3
0

Das Spiel aus Sicht von Weidens Trainer Michael Riester: "Das wie erwartet schwere Spiel! eine sehr spielstarke Bamberger Truppe hat uns vor allem in der ersten Halbzeit sehr weh getan - mit ihren Bällen in die Schnittstellen. Aber meine Truppe hat das mit Laufbereitschaft und Kampf wettgemacht. Im Großen und Ganzen haben wir uns den Sieg durch unsere sehr disziplinierte und stabile Defensive sowie sehr fleißige Offensive verdient!"

Heute, 19:00 Uhr
SC Großschwarzenlohe
SC GroßschwarzenloheGroß`lohe
SV Fortuna Regensburg
SV Fortuna RegensburgSV Fortuna
2
2

Das Spiel aus Sicht von Regensburgs Trainer Arber Morina: "Wir haben uns selbst geschlagen. Es war mehr drin. Im letzten Drittel haben wir es zu kompliziert gespielt, anstatt mit einfachen und klaren Pässen zu agieren. Wir haben uns dem Gegner zu sehr angepasst und hätten unseren Stiefel mehr durchziehen müssen. Mit fortlaufender Spieldauer waren wir überlegen und hätten spätestens mit dem Elfmeter in Führung gehen müssen. Aktuell fallen mir zu viele Stützen aus, aber wir kämpfen weiter."

Heute, 18:30 Uhr
ASV Cham
ASV ChamASV Cham
Würzburger FV
Würzburger FVWürzburgerFV
3
2
Abpfiff


Heute, 18:30 Uhr
DJK Gebenbach
DJK GebenbachGebenbach
ATSV Erlangen
ATSV ErlangenATSV Erlang.
2
0