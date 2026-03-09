Weiden: Was ist das 6:0 wirklich wert? – Cham und Fortuna favorisiert Bayernliga Nord, Nachholspiele am Dienstag: Gebenbach steht gegen Erlangen unter Erfolgsdruck +++ Beflügelte Wasserwerkler empfangen Bamberg +++ Cham hat Platz 2 im Visier von Florian Würthele · Heute, 16:33 Uhr · 0 Leser

Nachholtermin in der Bayernliga Nord! Am Dienstagabend werden fünf Begegnungen nachgeholt und für vier Teams aus der Oberpfalz heißt das: Englische Woche! Heimrecht genießt unter anderem der Rangritte ASV Cham. Die Maloku-Elf pocht gegen den Vorletzten Würzburger FV auf den siebten Dreier in Folge, womit sie zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz springen würde. Auch die SpVgg SV Weiden und die DJK Gebenbach dürfen zu Hause ran. Vier Tage nach dem fulminanten 6:0 der Weidener gegen Stadeln schaut nun Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg am Wasserwerk vorbei. Parallel hofft Gebenbach gegen den ATSV Erlangen auf mehr Spielglück als bei den zwei 0:1-Niederlagen zuletzt. Ihre Koffer packen muss die Fortuna Regensburg, die beim Tabellenletzten SC Großschwarzenlohe in der Favoritenrolle steckt.

Hinspiel: 1:1. Sie können doch noch gewinnen – und wie! So hoch wie letzten Freitag hatte die SpVgg SV Weiden (14., 24 Punkte) in der Bayernliga seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gewonnen. Mann des Tages beim 6:0-Heimsieg gegen Stadeln war zweifelsohne Jahi Sylejmani. Der junge Stürmer schnürte eine Dreierpack. Nach der bitteren Auftaktniederlage beim Tabellenletzten Großschwarzenlohe konnte sich Weiden so richtig den Frust von der Seele schießen. Und gleichzeitig den Rückstand zum „rettenden Ufer“ auf einen Punkt verkürzen. Was dieser Kantersieg wirklich wert ist, wird sich am Dienstagabend herausstellen. Da bietet sich bereits die Gelegenheit zum Nachlegen. Es steigt das nächste Heimspiel. Mit Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg (5., 33) kommt eine Mannschaft ans Wasserwerk, die sich im bisherigen Saisonverlauf steigern konnte, aus den ersten zwei Spielen in 2026 jedoch nur nur einen Zähler holte. „Der jüngste 6:0-Erfolg gibt uns Selbstvertrauen, aber wir bleiben realistisch. Bamberg wird ein komplett anderes Spiel“, warnt Weidens Chefcoach Michael Riester vor vorschneller Euphorie. „Im Abstiegskampf zählt jeder Punkt, und da wollen wir am Dienstag zu Hause weiter sammeln!“, betont Riester. Der zuletzt Grippe-kranke Angreifer Christoph Fenninger wurde gegen Staden eingewechselt und legte prompt das sechste Tor auf. „Er ist hoffentlich wieder komplett genesen“, hofft sein Trainer, der ansonsten personell aus dem Vollen schöpfen kann.









Hinspiel: 1:2. So ordentlich die Ausgangslage vor dem Frühjahrsauftakt für Gebenbach war, so heikel sieht es jetzt schon wieder aus. Während die direkte Konkurrenz zuletzt reihum punktete, verlor die DJK (13., 25) ihre Spiele gegen Würzburg und Cham jeweils mit 0:1. Bitter aus Gebenbacher Sicht: Beide Male war man sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft, konnte sich jedoch für couragierte Auftritte nicht belohnen. Plötzlich haben Kohler, El Berd & Co. nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Relegationszone. Der Druck wächst und umso wichtiger ist es, nun endlich auch ergebnistechnisch den Hebel umzulegen. „Nach zwei Leistungen, die definitiv mehr als in Ordnung waren, wollen wir uns im kommenden Nachholspiel mit den ersten Punkten belohnen“, macht auch DJK-Coach Dominic Rühl vor dem Heimauftritt gegen den fünf Plätze, aber nur drei Zähler besser dastehenden ATSV Erlangen (8., 28) deutlich. Trotz der Niederlagen ist Rühl nicht unzufrieden damit, wie sich seine Truppe nach der komplizierten Vorbereitung bislang präsentiert hat: „Einsatzbereitschaft und Wille sind top. Auch defensiv machen die Jungs einen super Job.“ Worauf es nun ankäme: „Jetzt geht es darum, in den entscheidenden Momenten kaltschnäuziger zu werden – sowohl mit als auch gegen den Ball.“ Doch auch hier zeige die Mannschaft, „dass sie gewillt ist, diese kleinen Nuancen auf ihre Seite zu ziehen“. Personell hat Gebenbachs Trainerteam derzeit keine Sorgen. Einzig der Einsatz von Außenverteidiger Patrick Hofmann steht auf der Kippe. Ein Wiedersehen gibt es indes mit Burak Ayvaz, Drazen Misic und Aaron Mills Owusu. Das Spielertrio wechselte letzten Sommer gebündelt von Gebenbach zum ATSV Erlangen. So richtig durchsetzen konnte sich beim neuen Klub bisher jedoch nur Ayvaz.









Hinspiel: 1:1. Der ASV Cham (3., 38) hat am Wochenende unter Beweis gestellt, dass er auch „eklig“ gewinnen kann. Nach einer taktisch starken Leistung und einem harten Kampf gewannen die Kreisstädter das Auswärtsmatch in Gebenbach knapp, aber nicht unverdient mit 1:0. Durch den jahresübergreifend sechsten Sieg in Folge verbesserte sich Cham auf Platz drei. Um seine Aufstiegschance zu wahren, sollte der ASV im Nachholspiel gegen den Würzburger FV (16., 17) nachlegen. Klares Ziel ist der achte Dreier im elften Saisonheimspiel. Damit würde man zumindest vorübergehend auf den zweiten Platz springen. Trainer Faruk Maloku warnt davor, die vermeintliche Pflichtaufgabe gegen den Tabellenvorletzten auf die leichte Schulter zu nehmen: „Würzburg darf man keinesfalls nach der aktuellen Tabellensituation beurteilen. Der Kader verfügt über viel Qualität und ist gespickt mit erfahrenen Akteuren, die ihre Klasse bereits in höheren Ligen unter Beweis gestellt haben.“ Nach der Winterpause bezwangen die Unterfranken Gebenbach und zogen bei Spitzenreiter Eltersdorf nur knapp den Kürzeren. „Die Formkurve zeigt nach oben, weshalb wir uns auf ein hartes Stück Arbeit gegen einen erstarkten Gegner einstellen werden“, unterstreicht Maloku, der nur auf die dauerverletzten Niko Becker und Andre Adkins verzichten muss.







Hinspiel: 0:2. Zwei Gesichter offenbarte der SV Fortuna (6., 29) zum Start ins neue Spieljahr. Nach einer ausbaufähigen ersten Halbzeit zeigten die Regensburger später ihr „Fortuna-Gesicht“. Dennoch konnte das Derby beim SSV Jahn II nicht mehr gedreht werden. Und weil Lindi Morina in der Nachspielzeit zwei Top-Chancen liegen ließ, stand Fortuna am Ende mit leeren Händen da (1:2). Zu Gast beim Tabellenschlusslicht SC Großschwarzenlohe (17., 14) will man diesmal von der ersten Minute an voll da sein. Übungsleiter Arber Morina formuliert es so: „Wir wollen an die gute zweite Halbzeit des Derbys anknüpfen, aus einer stabilen Abwehr heraus agieren und nicht erneut in Rückstand geraten. Die nach der Pause gezeigte Leidenschaft und den Siegeswillen gilt es von Anfang an auf die Straße zu bringen. Insgesamt wollen wir mit einem anderen Gesicht auftreten.“ Des Weiteren erhofft sich Morina mehr Kaltschnäuzigkeit vor der Kiste: „Gegen den Jahn haben wir doch viele Möglichkeiten liegen gelassen – vor allem in der zweiten Halbzeit.“ Der Trainer erwartet vor den Toren Nürnbergs kein einfaches Unterfangen: „Erstmals auf Naturrasen, Abendspiel und dazu der Aufwand, direkt nach der Arbeit aufzubrechen – es wird schwierig dort zu spielen. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass wir gleich morgen wieder spielen. So können wir uns nicht lange mit der Derbyniederlage befassen.“ Die Hausherren stecken in der ersten Bayernliga-Saison ihrer Vereinsgeschichte und feierten vor einigen Tagen gegen Weiden (1:0) ihren dritten Saisonsieg. Das allein sollte Warnung genug für Fortuna sein. „Wir wollen und brauchen die drei Punkte. Schließlich schieben die Mannschaften von hinten nach. Wir wollen es frühzeitig vermeiden, hinten reinzurutschen“, macht Morina unmissverständlich klar. Auf der Ausfallliste der Oberpfälzer stehen nach wie vor Baldauf, Dantscher, Sautner sowie die Torhüter Köpper und Wagner. Abwehrchef Andrea Nocerino kam zuletzt sehr kurzfristig nicht zum Einsatz. „Hoffentlich hat die Vorsichtsmaßnahme am Samstag etwas bewirkt und er kann morgen spielen. Wir werden aber vorsichtig sein; er muss schmerzfrei auftreten können.“