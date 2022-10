Die DJK Gebenbach (Schwarz) erwartet unter Flutlicht die benachbarte DJK Ammerthal. – Foto: Thomas Schneider

Weiden vor Sechs-Punkte-Spiel – Derbyzeit in Gebenbach Bayernliga Nord: Ammerthal stellt Gebenbachs lange Siegesserie auf den Prüfstand +++ Donaustauf braucht weitere Siege +++ Weiden erwartet den direkten Konkurrenten

Es könnte sich am 16. Spieltag einiges tun in der Tabelle der Bayernliga Nord, zahlreiche interessante Duelle hält das kommende Wochenende parat.

Fr., 21.10.2022, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 live PUSH

Der 16. Spieltag in der Bayernliga Nord wird mit einem Landkreis-Derby eröffnet, wenn der Tabellenzweite aus Gebenbach auf die DJK Ammerthal (5.) trifft. Aktuell trennen beide Teams zehn Punkte voneinander und die Gebenbacher sind bestrebt, ihren Vorsprung auf Rang drei zu wahren. So peilt man natürlich einen Dreier an. Zudem beträgt der Rückstand auf Rang eins nur zwei Punkte. Können die Gäste Gebenbachs beeindruckender Serie von acht Siegen in Serie Einhalt gebieten?





Sa., 22.10.2022, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 16:00 PUSH

Eine schwere Aufgabe wartet auf die Jahn-Reserve, wenn der Spitzenreiter aus Bamberg am Kaulbachweg aufkreuzt. Die Domreiter sind in diesem Jahr drauf und dran, in die Regionalliga vorzurücken. Erst ein Saisonspiel ging bis dato verloren und das soll auch am Samstag so bleiben. Die Jahn-Talente brauchen ihrerseits aber selbst auch jeden Zähler, um nicht wieder in Abstiegsgefahr zu geraten.





Sa., 22.10.2022, 15:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf TSV Abtswind TSV Abtswind 15:00 PUSH

Für den SV Donaustauf zählen nur noch Siege, will er in der Tabelle weiter nach vorne rücken. Die Aufgabe gegen das aktuell auf Rang sieben rangierende Abtswind ist jedoch keinesfalls eine einfache. Tabellarisch gesehen trennen beide Seiten auch nur vier Punkte voneinander. So wird auch viel von der Tagesform abhängig sein.





Der ASV Cham hat es zuletzt verpasst, sich einen Vorsprung auf die Abstiegs- und Relegationsränge herauszuarbeiten, weil er wieder ein Null-Punkte-Wochenende einfuhr. Mit dem SC Feucht erwartet man in Cham aber eine spielstarke Mannschaft, wo die Trauben wieder sehr hoch hängen dürften. Nachdem aber auch Weiden auf einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf trifft, läuft man Gefahr, dass der Vorsprung noch weiter schmilzt.





Sa., 22.10.2022, 14:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden TSV Großbardorf Großbardorf 14:00 live PUSH

Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel für die Elf vom Wasserwerk. Ein Dreier, und man könnte mit den Grabfeld-Galliern die Plätze tauschen und diese auf einen Relegationsrang schicken. Doch die letzten Wochen liefen nicht nach Wunsch bei der SpVgg, so darf man gespannt sein, für was es am Samstag reicht.