Weiden »verspielt Sieg« in Cham – Coburg überrascht

Der ASV Cham bleibt im 26. Heimspiel in Serie ohne Niederlage. – Foto: Redaktion Schwandorf

Die unnachahmliche Serie hält: Auch im 26. Heimspiel nacheinander bleibt der ASV Cham ungeschlagen. Allerdings war die SpVgg SV Weiden am Freitagabend nah dran, diese Serie zu stoppen. Die Wasserwerkler vergaben beim 1:1-Unentschieden laut Coach Riester drei „Hundertprozentige“. Im Parallelspiel gab es eine Überraschung. Aufsteiger FC Coburg behauptete sich beim favorisierten TSV Kornburg mit 2:1, sackt ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg ein. Die Hausherren haderten mit einer ganz schwachen Chancenausbeute, die zu einer unnötigen Niederlage führte. Die Partien in Erlangen – ATSV gegen Bamberg und Eltersdorf gegen Fortuna Regensburg – wurde wegen unbespielbaren Plätzen abgesagt.



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Das war kein Leckerbissen, was die Spielanlage beider Teams anging. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel brutal in die Hand genommen und es unseren Stempel aufgedrückt. Leider haben wir nach dem 1:1 durch drei vergebene hundertprozentige Chancen den Sieg verspielt.“









Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Unglaublich, wie man so ein Spiel verlieren kann. Coburg gewinnt mit zwei Torschüssen das Spiel. Es war ein Sturmlauf über zwei Halbzeiten. In der ersten Hälfte wurden wir bitterböse dafür bestraft, dass wir unsere Großchancen nicht reingemacht haben. Bei unseren Schusschancen hat sich Coburg mit viel Engagement reingeschmissen, dazu hat Coburg sehr gut gekontert. Zwei Mal konterten sie uns in der ersten Halbzeit zum 0:2 aus. Nach der Pause haben wir Gas gegeben und wieder Torchancen en masse gehabt, doch wieder den Ball nicht reingemacht. Coburg hatte keinen Torschuss mehr, hat aber mit viel Engagement und Herzblut verteidigt. Leider haben wir es wieder nicht geschafft, die Vielzahl an Torchancen nicht zu nutzen – und wurden dafür wieder mal bitterböse bestraft. Deshalb tut das Ganze extrem weh.“





Die Regenfälle haben den Platz an der Paul-Gossen-Straße unbespielbar gemacht. Daher sagte der ATSV am Donnerstag sein Heimspiel ab. Der Nachholtermin ist bereits festgezurrt: Dienstag, 14. Oktober, um 19 Uhr.





Auch im Erlanger Süden kann der Ball nicht rollen. Allzu lange müssen sich die Fans aber nicht auf dieses Duell gedulden. Nachgeholt wird bereits am kommenden Dienstag, 30. September, um 19 Uhr.