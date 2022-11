Die SpVgg Weiden (rechts, hier gegen Gebenbach) steht im Süden Erlangens mit leeren Händen da. – Foto: Werner Franken

Weiden verliert verdient in Erlangen Bayernliga Nord: Eine 1:3-Niederlage musste die SpVgg Weiden beim SC Eltersdorf einstecken

Eine gerechtfertigte Niederlage kassierte die SpVgg SV Weiden am Freitagabend beim SC Eltersdorf. Auch wenn es lange Zeit knapp war, am Ende siegte der Ex-Regionalligist verdient.

Eine knappe Niederlage musste die SpVgg SV Weiden einstecken. Schon in der dritten Minute war es Renner, der die Hausherren in Front brachte. Die Quecken blieben am Drücker und schafften es so, sich immer wieder Möglichkeiten zu erspielen. Schließlich konnte Renner in der 32. Minute das 2:0 nachlegen und sorgte damit für eigentlich eine Beruhigung im Spiel des Ex-Regionalligisten. Doch der Start in Hälfte zwei missglückte den Hausherren, so konnte Bezdicka in der 48. Minute auf 2:1 verkürzen und machte so die Partie wieder spannend. In der Folge lebte die Partie eben von jener Spannung, erst in der 77. Minute war es Stark, der mit dem 3:1 endgültig den Deckel auf die Partie setzte.