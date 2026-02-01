Weiden verliert knapp – Müde Fortuna gibt 2:0 aus der Hand

Fortuna Regensburg (in Grün Marcel Onwudiwe) musste sich im zweiten Wochenend-Test dem FC Dingolfing geschlagen geben. – Foto: Florian Würthele

Auch am Sonntag waren wieder mehrere höherklassige Mannschaften aus der Oberpfalz im Testspieleinsatz. Eine knappe Niederlage bezog die SpVgg SV Weiden. Der Bayernligist verlor gegen das U19-Nachwuchsteam des SSV Jahn durch ein Tor im ersten Durchgang mit 0:1. Die Begegnung wurde, da die Kunstrasenplätze in Weiden noch nicht bespielbar sind, kurzerhand an den Regensburger Kaulbachweg verlegt. Trotz des Ergebnisses zeigte sich Weidens Coach Michael Riester hinterher zufrieden mit dem Gesehenen. Auch Weidens Liga-Konkurrent SV Fortuna musste sich geschlagen geben. Im ihrem zweiten Test an diesem Wochenende gaben die Regensburger eine 2:0-Führung aus der Hand, verloren gegen Landesligist FC Dingolfing noch mit 2:3. Derweil konnte der FC Kosova Regensburg nur einen Rumpfkader aufbieten. Trotz dessen gingen die Mannen von Trainer Guti Ribeiro zu Gast beim Liga-Konkurrenten ASV Burglengenfeld in Führung. Am Ende stand jedoch eine klare 1:4-Niederlage zu Buche für das Schlusslicht der Landesliga Mitte. Bezirksligist TV Parsberg testete in Bad Abbach gegen die SGV Nürnberg-Fürth, quittierte gegen den fränkischen Bezirksligisten eine 0:4-Pleite.



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ich war mit der Vorstellung meiner Truppe sehr zufrieden. Wir haben in der Halbzeit einmal komplett durchgewechselt, um jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Wir spielten zum ersten Mal seit November wieder auf Großfeld – selbst in den Trainingseinheiten war uns das durch das Wetter noch nicht möglich. Dadurch hat uns noch die Intensität und Präzision in der ein oder anderen Aktion gefehlt, was zu diesem Zeitpunkt aber völlig in Ordnung ist.“









Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Da wir von den Laufeinheiten direkt in die Spiele reingegangen sind, war klar, dass vieles noch Stückwerk ist. Die Spiele haben gutgetan; wir haben jetzt die Meter und den Spielrhythmus in den Knochen. Gestern haben wir ein gutes Spiel gemacht, während man heute ein bisschen die Müdigkeit gemerkt hat. Zumal mehrere Spieler gefehlt haben. Im Spiel nach vorne und in den Abläufen ist noch viel Arbeit vor uns. Das werden wir in den Trainingseinheiten und im Trainingslager angehen. Und dann hoffe ich, dass schon langsam wieder Konturen entstehen und wir uns nächste Woche schon besser präsentieren.“









