Weiden verfolgt klares Ziel – Derby in Regensburg

Nach dem großen Knall mit dem Rücktritt von Cheftrainer Markus Kipry wartet auf die Gebenbacher ein Oberpfalzderby: Am Samstag tritt die DJK bei Fortuna Regensburg an. Parallel läuft in Gebenbach weiterhin die Trainersuche . Tags zuvor absolviert der SSV Jahn Regensburg II ein ganz wichtiges Spiel. Der Tabellenvorletzte der Bayernliga Nord ist in Mittelfranken beim Letzten SC Großschwarzenlohe gefordert – und möchte den Negativtrend stoppen. Ein klares Ziel verfolgt derweil die SpVgg SV Weiden. Gegen den Würzburger FV soll am Freitagabend endlich der erste Heimsieg der Saison her. Erst am Sonntag muss sich der formstarke Rangzweite ASV Cham bei der U21 des FC Ingolstadt beweisen.



Trendwende dringend erwünscht! Der Motor stockt derzeit gewaltig beim SSV Jahn II (16., 5). Trotz der Unterstützung des Profi-Trios Ben Kieffer, Bene Saller und Davis Asante, quittierten die Regensburger Youngster beim 0:1 gegen Bamberg die fünfte Niederlage in Serie. Letztlich fehlte offensiv die letzte Power und im zweiten Abschnitt auch das nötige Abschlussglück. Hinterher hob Chefcoach Christoph Jank zumindest positiv hervor, „dass wir uns im Zweikampfverhalten und in der Arbeit gegen den Ball verbessert haben“. Inzwischen auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht, steuert die Jahn-U21 dem ultrawichtigen Kellerduell beim Tabellenletzten SC Großschwarzenlohe (17., 3) entgegen. Der Aufsteiger aus dem Nürnberger Raum wartet immer noch auf den ersten Saisonsieg (0/3/6). „Ich erwarte mir, dass wir gegen Großschwarzenlohe mutig, zielstrebig und mit viel Energie unser Spiel bestreiten“, steckt Jank seine Erwartungshaltung für diese Auswärtspartie ab. Natürlich soll die Negativserie endlich gestoppt werden! Für dieses Vorhaben fehlen den Domstädtern die weiter verletzten Titus Knoche, Volodymyr Kharabara und Henrik Heid.







Nach der starken Auswärtsvorstellung beim ATSV Erlangen (2:2) visiert die SpVgg SV Weiden (12., 11) am Freitagabend den ersten Heimsieg der Saison an. „Es wird Zeit unseren ersten Heimsieg zu feiern. Egal was in diesem Spiel passiert, wir werden die Antwort darauf haben“, betont Weidens Übungsleiter Michael Riester im Vorfeld. Riester macht eine positive Entwicklung aus und sagt: „Wir haben uns in unserem Spiel gefunden. Jetzt heißt es aus den vergangenen drei ungeschlagenen und für mich starken Spielen, die du allesamt gewinnen kannst, das notwendige Selbstverständnis für einen Sieg heraus zu ziehen, um auch dreifach zu punkten.“ In der letzten Partie in Erlangen zeigten Zeitler, Fenninger & Co. eine sehr anspruchsvolle Spielkultur und hätten in der Nachspielzeit den Lucky Punch setzen können. Mit dem Würzburger FV (15., 7) reist nun eine Mannschaft ans Wasserwerk, die schleppend in die Saison gestartet ist, zuletzt aber zumindest leicht im Aufwind schien. Fehlen wird dem Gastgeber wohl Alexander Kautz, der in Erlangen früh verletzt ausschied. Ebenso ist Patrik Vacek angeschlagen und Lukas Schaller musste beim Spiel der U23 verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Wir werden sehen, ob es bis Freitag reicht“, so Riester.







Kein Beinbruch war für den SV Fortuna (6., 16) die Niederlage in Cham. Zwischenzeitlich schnupperten die Regensburger trotz eines Platzverweises an Innenverteidiger Andrea Nocerino an einem Punktgewinn. Verdient war die Niederlage schon allein aufgrund der ersten Halbzeit: „Das war eine Halbzeit zum Vergessen“, sagte Arber Morina. Und auch mit ein paar Tagen Abstand ärgert sich Fortunas Trainer noch darüber, wie sich sein Team in den ersten 45 Minuten präsentiert hatte: „Wir müssen uns zuschreiben, dass wir in der ersten Halbzeit sowohl physisch als auch mental nicht präsent waren. Das hat uns letztlich auf die Verliererstraße gebracht.“ Eines der Fortuna-Ziele fürs Heimspiel gegen die DJK Gebenbach (6., 16) ist also klar: Diesmal über die vollen 90 Minuten da sein! „Es reicht in dieser Liga nicht, erst in der zweiten Halbzeit eine Aufholjagd zu starten. Darüber haben wir in dieser Woche viel gesprochen. Mit ein paar Führungsspielern habe ich klare Worte gefunden und ich hoffe, dass diese fruchten“, betont Morina. An den Oberpfalz-Rivalen aus Gebenbacher hat der SVF gute Erinnerungen, gewann man doch ein Pokalduell im Juli souverän mit 3:0. „Wobei das nicht zu vergleichen ist, da wurde viel getestet.“ Personell wird Morina die Abwehrkette aufgrund der Nocerino-Sperre umstellen müssen. Der Trainer stellt die ein oder andere Veränderung in der Startelf in Aussicht. Ansonsten bleibt der Kader der Hausherren gleich. Dass beim Gegner der Trainer hingeworfen hat, „passiert aus unserer Sicht zur Unzeit. Man weiß nicht, welchen Funken das bei ihnen auslöst. Gebenbach hat eine gute Mannschaft, trotzdem hoffen wir, die drei Punkte bei uns zu behalten.“



Welche Reaktion zeigt die Gebenbacher Mannschaft auf den überraschenden Rücktritt ihres Trainers Markus Kipry? Das ist die große Frage, die sich auf Seiten der Gäste stellt. Das Interimsduo Andreas Graml und Johannes Scherm leitet seit Montag die Einheiten. Graml zur Aufgabe in Regensburg: „Schwieriger kannst du nach so einer Hiobsbotschaft nicht rein starten, finde ich. Fortuna hat eine spielstarke Mannschaft mit brutalen individuellen Qualitäten – vor allem in der Offensive. Es gilt mit Mentalität, Kampfeslust und einfachem Spiel dagegenzuhalten. Dann können wir sie ärgern. Und das müssen wir auch, damit weiterhin ein Umdenken in unser Truppe zu erkennen ist.“ Die jüngsten Siege gegen Kornburg und Coburg haben der geschundenen Gebenbacher Seele gutgetan. Da will man weitermachen. Schwer wiegt der Ausfall von Defensivspieler Johannes Golla. Der 29-jährige Grundschullehrer wurde in den Landkreis Freising versetzt, und wird nach eigener Aussage erstmal bis zur Winterpause pausieren. Außerdem ist Kapitän Timo Kohler privat verhindert.







Für den ASV Cham (2., 18) ist die englische Woche bislang perfekt verlaufen. 4:2 gegen Fortuna Regensburg, 4:0 am Dienstag gegen Erlangen – der Heimnimbus hielt, und vor dem nächsten Spieltag ist die Maloku-Elf im engen Spitzenfeld sogar Zweiter. Vor allem die junge Offensiv-Rakete Konstantin Landstorfer sprüht derzeit nur so vor Spielwitz. Gegen Erlangen belohnte sich der 20-Jährige mit zwei Toren. Aber auch der Rest ist derzeit gut drauf. Weil die Kreisstädter erst am Sonntag wieder ranmüssen, bleibt zumindest etwas Zeit zur Regeneration. Es geht nach Oberbayern zum FC Ingolstadt 04 II (9., 14). Der Profinachwuchs ist in der bisherigen Saison rechte unberechenbar. Zuletzt zeigte der Trend bei den Jungschanzern aber merklich nach oben. So holten sie aus den letzten fünf Spielen zehn Zähler. Eine echte Bewährungsprobe für Cham! Das sieht auch Coach Faruk Maloku so, wenn er sagt: „Die U21 von Ingolstadt ist spieltaktisch stark aufgestellt, sehr variabel und modern in ihrer Spielanlage. Sie hat jede Menge Top-Talente, die sich ausschließlich den Fußball widmen. Erfahrungsgemäß werden die U21-Teams der Proficlubs im Laufe der Saison immer stärker. Von daher kommt da ein richtiger Brocken an Qualität auf uns zu. Es wird sehr schwer, aber wir gehen es an.“ Alexander Sigl und Raphael Huber stehen nach wie vor nicht zur Disposition. Die sich im Aufbau befindlichen Jakub Hrudka und Finn Steinhauser standen schon gegen Erlangen auf dem Spielberichtsbogen und dürften auch diesmal mit dabei sein.