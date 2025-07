Weiden unterliegt Neudrossenfeld, Coburg siegt im Duell der Aufsteiger

Michael Riester, Trainer SpVgg Weiden: "Du verlierst das Spiel in den ersten zehn Minuten, auch wenn da nicht die Tore gefallen sind, war meine Truppe von der harten Gangart der Neudrossenfelder zu sehr beeindruckt und haben danach nicht mehr wirklich ins eigene Spiel gefunden. Da musst du dagegen halten und selbst gewisse Zeichen setzen. Auch wenn wir am Ende noch die ein oder andere Großchance hatten, war es für mich heute zu wenig. Aber wir werden daraus lernen und uns wieder aufrichten, damit es am kommenden Freitag wieder besser funktioniert."

Shqipran Skeraj, Trainer ATSV Erlangen: "Am Ende ein verdientes Unentschieden. Im ersten Durchgang war Anfangs Würzburg spielbestimmend, die letzten 20 Minuten kamen wir dann besser ins Spiel. Im zweiten Abschnitt gaben wir mehr den Takt an, wir haben es sogar geschafft, in Unterzahl in Führung zu gehen. Doch Würzburg hat dann immer mehr Druck aufgebaut und wir kassierten leider kurz vor Schluss nach einem Torwartfehler den Ausgleich. Bitter für uns, da wir vor allem in Unterzahl super gekämpft haben."