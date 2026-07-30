Weiden und Fortuna wollen Fehlstart abwenden Bayernliga Nord, 3. Spieltag: Oberpfalz-Duell in Cham +++ Jahn-U21 im Nachwuchsduell mit Ingolstadt +++ Top gestartetes Gebenbach mit breiter Brust nach Neudrossenfeld +++ Ammerthal erwartet Hof von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Allein in den letzten vier Duellen zwischen dem ASV Cham (links Simon Haimerl) und Fortuna Regensburg (Ediz Medineli) fielen satte 28 Tore. Wird es diesmal ähnlich spektakulär? – Foto: Felix Schmautz

Super-Freitag in der Bayernliga Nord! Beinahe alle Oberpfälzer Mannschaften sind bereits morgen Abend aktiv. Im Blickpunkt steht insbesondere das „Derby“ zwischen dem ASV Cham und Fortuna Regensburg, welches in der jüngeren Vergangenheit immer wieder für Spektakel gut war. Fortuna steht vor diesem 3. Spieltag noch ohne Punkte da und will das schleunigst ändern, um einen kompletten Fehlstart zu verhindern. Das gleiche Ansinnen verfolgt die SpVgg SV Weiden, die als Tabellenschlusslicht zum Aufsteiger DJK Don Bosco nach Bamberg reist.



Optimal gestartet ist hingegen die DJK Gebenbach. Glückt der Rühl-Elf beim TSV Neudrossenfeld der nächste Dreier? Heimrecht genießt die DJK Ammerthal gegen die SpVgg Bayern Hof. Erst am Samstag ist der SSV Jahn Regensburg II im U21-Duell beim FC Ingolstadt 04 II gefordert. Die Vorberichte:

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH



„Nach der kurzen Vorbereitung schon wieder auf diesem Level zu sein, ist auch nicht selbstverständlich“. Im Nachgang des späten 1:0-Sieges in Weiden zog Faruk Maloku, Übungsleiter des ASV Cham (3., 6), den Hut vor seiner Truppe. Angesichts von zwei Siegen bei 4:0 Toren ist der amtierende Vizemeister blendend aus den Startlöchern gekommen. Klar, dass die Kreisstädter nachlegen wollen. Das Oberpfalz-Duell gegen den SV Fortuna Regensburg (17., 0) am Freitagabend markiert einen weiteren Fingerzeig, in welcher Frühform sich der ASV tatsächlich befindet. Vor den Gästen hat Maloku Respekt und bezeichnet Fortuna als „spielstarke Mannschaft mit viel Erfahrung und hoher individueller Qualität. Vor allem die Anzahl an Spielern, die ein Spiel jederzeit entscheiden können, ist bemerkenswert.“ Gegen eine solche „Top-Mannschaft“ zu spielen, sei „immer eine reizvolle Aufgabe“. Vor allem wenn es gegen so eine Qualität an Gegenspielern gehe, fährt Maloku fort. „Es ist eine Herausforderung, an der wir uns zu Hause beweisen können. Dafür müssen wir einen richtig guten Tag erwischen.“ So oder so möchten die Chamer ihre gefürchtete Heimstärke wieder mal auf den Rasen bringen. Die letzten vier Aufeinandertreffen mit den Regensburgern entschied der ASV allesamt für sich – auch wenn die Partien zumeist auf Messers Schneide waren. Nicht auf dem Spielberichtsbogen werden bei den Hausherren die Langzeitpatienten Marco Pfab und Ande Adkins zu finden sein. Erst kurzfristig entscheidet sich das Mitwirken von Lukas Leutner. Der Mittelfeldmann war zu Beginn der Woche krank.



Gegensätzliche Ausgangslage bei den Gästen: Die Domstädter visieren nach den knappen und durchaus ärgerlichen 0:1-Niederlagen gegen Neudrossenfeld und Bamberg den Turnaround an, wollen den Bock umstoßen. „Wir betreiben einen großen Aufwand. Nun wollen wir uns endlich dafür belohnen und punkten. Hierfür gilt es die erarbeiteten Chancen jetzt mal zu nutzen“, unterstreicht Fortuna-Trainer Arber Morina, der natürlich um die Qualitäten der Chamer Mannschaft mit ihren offensiven „Unterschiedsspielern“ Konstantin Landstorfer, Lucas Chrubasik oder auch Neuzugang Ashour Abraham Bescheid weiß. „Diese müssen wir in Schach halten, ansonsten werden wir nicht punkten können.“ Morina erwartet ein Match mit vielen Zweikämpfen. Jene anzunehmen, gallig auf die zweiten Bälle zu sein und schnell ins Umschaltspiel zu kommen, seien wichtige Faktoren. „Wir werden auch diesmal wieder zu Möglichkeiten kommen und ich hoffe, dass wir diese diesmal kaltschnäuzig verwerten“, betont Morina nochmals. Eine mangelhafte Chancenverwertung zog sich bei Fortuna wie ein roter Faden durch die letzten Spiele. Umstellen muss der Coach seine Abwehrkette. Hier schmerzt das Fehlen von Andrea Nocerino. Regensburgs Abwehrchef sah im letzten Spiel unmittelbar vor Schluss Gelb-Rot. „Noce muss mit seinen Emotionen vorsichtiger sein, gerade angesichts der neuen Regel“, tadelt Morina, der außerdem auf Youngster Dorian Corley (Bauchschmerzen) verzichten muss. Auf der Kippe steht der Einsatz von Amir Hedider, der über Oberschenkelprobleme klagt.





Morgen, 19:00 Uhr DJK Don Bosco Bamberg DJK Bamberg SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 19:00 PUSH



Zwei Spiele, null Punkte, 1:5 Tore, letzter Tabellenplatz. Freilich hätte man sich bei der SpVgg SV Weiden (18., 0) den Saisonstart positiver ausgemalt. Dennoch lässt man am Wasserwerk die Kirche im Dorf, verfällt nicht in Panik. Dazu gibt es auch keinen Grund. Zumal die ersten beiden Aufgaben, namentlich Eintracht Bamberg und Cham, Schwergewichte in dieser Liga sind. „Wir ordnen die zwei Auftaktniederlagen schon richtig ein und wissen, gegen wen wir da gespielt haben“, betont auch Weidens Chefanweiser Michael Riester. „Nichtsdestotrotz stehen wir aktuell immer noch mit null Punkten da, was uns aber in der jetzigen Situation und mit dem Blick auf die Tabelle rein gar nicht interessiert. Trotzdem wollen wir selbst in dieser Saison ankommen und das Gefühl nach einem Sieg mit in die kommende Woche nehmen.“ Heißt im Klartext: Auswärts bei Aufsteiger DJK Don Bosco Bamberg (13., 1) soll der erste Sieg her. „Es heißt nicht nur die volle Bereitschaft an den Tag zu legen, sondern auch klar im Kopf und im eigenen Spiel zu bleiben“, fordert Riester, der sich auf ein Geduldsspiel einstellt: „Ich erwarte in Bamberg ein enges Spiel, in dem du die Geduld nicht verlieren darfst und deine sich bietenden Chancen auswärts auch nutzen musst.“ Beim Blick aufs Personal haben die Nordoberpfälzer gewisse Sorgen. Vier Stammkräfte fehlen. Neben den Dauerverletzten Martin Ruda und Paul Reitzig fällt nun auch noch Defensivmann Niklas Lang verletzt aus. Angreifer Patryk Bytomski sitzt noch eine Rotsperre ab und Abwehrhüne Paul Gebhard ist nach seiner gelbroten Karte gegen Cham ebenfalls gesperrt. Zumindest gibt es mit Moritz Hügel einen Rückkehrer.







Einen Saisonstart nach Maß legte die DJK Gebenbach (1., 6) hin. Die Siege gegen Nördlingen und Ingolstadt II haben der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen verliehen. Vor dem 3. Spieltag grüßt die Rühl-Truppe punktgleich mit Eintracht Bamberg und Cham vom geteilten ersten Platz. Und doch: Mit der Art und Weise, wie seine Spieler beim jüngsten 3:1-Heimerfolg gegen Ingolstadt auftraten, war Trainer Dominic Rühl nicht ganz einverstanden. „Gegen unseren kommenden Gegner wird eine deutliche Leistungssteigerung vonnöten sein“, fordert Rühl ein: „Die beiden Siege zum Start geben uns sehr viel Selbstvertrauen. Wir wissen aber auch, dass wir einiges besser machen können und wollen.“ Vor den Toren Bayreuths beim TSV Neudrossenfeld (7., 3) wartet eine unbequeme Auswärtsaufgabe auf die DJK. „Auch wird es notwendig sein, dass wir mental dabei sind und uns auf unser Spiel konzentrieren“, ergänzt Rühl im Vorfeld dieses Kunstrasen-Kicks. Gebenbachs Sommerneuzugang Jonas Lax könnte nach überstandener Verletzung sein Bayernliga-Debüt feiern. Ebenso kehren Kerem Bakir und David Dujmovic ins Aufgebot zurück. Auf der Ausfallliste stehen weiterhin David Vidovic, Jonas Germershausen, Simon Pirner und der letztmals rotgesperrte Jonas Schwindl.











Morgen, 19:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal SpVgg Bayern Hof Bayern Hof 19:00 live PUSH



Zu einer Art Minimalist schwang sich die DJK Ammerthal (6., 4) an den ersten zwei Spieltagen auf. Ein eigener Treffer steht noch keinem Gegentor gegenüber – was vier Zähler herausspringen ließ. Trainer Tobias Rösl zeigte sich nach der Nullnummer letzten Freitag in Kornburg zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Insbesondere mit dem Defensivverhalten und der kämpferischen Komponente. Beides wird auch beim kommenden Duell mit der SpVgg Bayern Hof (8., 3) elementar sein, damit der Wiederaufsteiger die nächsten Punkte einfahren kann. „Es gibt grundsätzlich nicht viel zu verändern. Wie in jedem Spiel müssen wir alles geben, um zu bestehen. Einige Punkte gilt es zu verbessern. Das wissen wir. Wir müssen mit unseren Aufgaben wachsen, uns reinbeißen und so mehr Selbstvertrauen sowie Spielfluss gewinnen. Das ist das aktuelle Ziel. Der gesamte Kader ist willig und demütig, jede Partie entschlossen anzugehen“, lautet Rösls Statement vor dem Heimspiel. Der DJK-Coach blickt der Aufgabe per se folgendermaßen entgegen: „Bayern Hof wird ein hartes Brett – das aus der langen Historie eines Traditionsvereins resultiert. Uns erwartet eine körperlich starke Mannschaft mit guten Einzelspielern, die uns alles abverlangen wird.“ Im Ammerthaler Kader bleibt gegenüber der Vorwoche alles beim Alten.





Sa., 01.08.2026, 14:00 Uhr FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II 14:00 live PUSH



Grundsätzlich hat die U21 des SSV Jahn (10., 2) bis dato zwei zufriedenstellende Darbietungen gezeigt. Das Manko: Sowohl beim Würzburger FV (3:3) als auch bei der Heimpremiere gegen Nördlingen (1:1) war mehr drin. Es wurden Punkte liegen gelassen. Dies arbeitet auch Teamorganisator Johannes Frisch heraus, wenn er sagt: „Wir sind mit unseren Leistungen in den ersten beiden Spielen zufrieden, die Punktausbeute ist aber noch ausbaufähig.“ Weiter erklärt er: „Wir arbeiten intensiv an den Lernfeldern, die uns das Heimspiel gegen Nördlingen aufgegeben haben.“ Als Nächstes haben die Regensburger Youngster das Nachwuchsduell beim FC Ingolstadt 04 II (12., 1) vor der Brust. Die Truppe des neuen Cheftrainers Kevin Ulrich (zuvor für die U19 verantwortlich) ging zuletzt in Gebenbach leer aus. „Ziel ist es, auch am Samstag wieder eine gute Leistung abzuliefern und in Ingolstadt als Sieger vom Feld zu gehen“, hofft Frisch auf den ersten Jahn-Dreier der noch jungen Saison. Hong Lac Loung Thanh steht weiterhin aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Auch Samuel Hasa und Christian Koch sind noch außen vor. „Koch hat das Training gestern Nachmittag abgebrochen und bleibt daher mit Knieverletzung doch auf der Ausfallliste. Bei Hasa kommt ein Einsatz wahrscheinlich noch etwas zu früh“, informiert Frisch dazu.