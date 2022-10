Der ASV Cham kam nicht über ein torloses Remis hinaus. – Foto: Thomas Mühlbauer

Weiden und Cham verpassen Befreiungsschlag – Gebenbach siegt klar Bayernliga Nord: Der ASV Cham und die SpVgg Weiden verpassen jeweils Heimsiege +++ Gebenbach lässt keine Zweifel aufkommen

Nichts wurde es mit den anvisierten Heimsiegen für die SpVgg Weiden und den ASV Cham. Dafür feierte die zweite Mannschaft des SSV Jahn einen Dreier. Donaustauf findet mit einem Sieg ebenfalls zurück in die Spur.

Seine Klasse unter Beweis stellte die DJK Gebenbach, die mit dem klaren Erfolg dem Spitzenreiter auf den Fersen bleibt. Schon in der ersten Minute traf Haller zur Führung, die Becker bereits in der fünften Minute ausbaute. In Hälfte eins blieb die DJK weiter am Drücke und sorgte schließlich mit den Treffern von Becker (35.) und Freisinger (45.) endgültig für klare Verhältnisse und das schon in Abschnitt eins. Im zweiten Durchgang blieb es eine einseitige Partie, in der Freisinger (61.) und El Berd (80.) noch die Treffer fünf und sechs erzielten.





Nach etlichen Rückschlägen hat es für die Zweivertretung des SSV Jahn Regensburg wieder mit einem Dreier geklappt. Doch zunächst geriet man nach einer torlosen ersten Hälfte durch Mjaki (51.) in Rückstand, ehe Graf (60.), Fischer (65.) und Schmidt (80.) das Blatt noch wendeten.





Ein schwaches Spiel von beiden Seiten, damit verpassten es die Hausherren auch, sich weiter von der gefährdeten Tabellenregion abzusetzen. Gerade in Abschnitt eins sahen die Zuschauer fast keine Torraumszenen. Im zweiten Durchgang blieb es weiter eine sehr zerfahrene Partie, mit wenig Höhepunkten. Cham konnte ab der 63. Minute nach Gelb-Rot für Hofs Mukoyama in Überzahl agieren, doch auch hier fiel den Rot-Weißen zu wenig ein, so blieb es beim 0:0 am Ende.





Mit einem 1:1 Unentschieden musste sich die SpVgg Weiden begnügen. Dabei lieferten sich beide Seiten einen beherzten Kampf, indem die Hausherren vom Wasserwerk den ersten Treffer erzielen konnten. So war es in der 27. Minute Zeitler, der seine Truppe nicht unverdient in Führung brachte. Damit schaffte man es auch in die Pause, weil man den Gegner weitestgehend vom eigenen Tor fernhalten konnte. In der zweiten Hälfte änderte sich das, Abtswind hatte nun mehr vom Spiel und kam auch in der 54. Minute durch Bozesan zum Ausgleich. Dabei blieb es auch, denn Weiden konnte es auch nicht mehr entscheidend ausnutzen, dass Abtswinds Gehret in der 85. Minute noch die Rote Karte sah.