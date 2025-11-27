Weiden »tappt im Dunkeln« – Fortuna hat Rechnung offen

Wo geht noch was am Wochenende? Das ist natürlich die zentrale Frage vor dem 21. Spieltag der Bayernliga Nord. Ziemlich sicher spielen kann der SV Fortuna. Die Regensburger empfangen am Samstag zum Jahresabschluss den Tabellennachbarn FSV Stadeln. Ausgetragen wird die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz am Brandlberg. Bereits am Freitagabend wäre der SSV Jahn II beim TSV Kornburg zu Gast. Ob gespielt werden kann, ist noch unklar. Heimrecht würden die SpVgg SV Weiden (gegen Eintracht Bamberg), der ASV Cham (gegen den Würzburger FV) und die DJK Gebenbach (gegen den ATSV Erlangen) genießen. Allerorts stehen die Zeichen jedoch klar auf Absage.

Hinspiel: 1:1. Kann gespielt werden im Nürnberger Süden? Donnerstag-Mittag ist noch keine finale Entscheidung gefallen. „Unser Ziel ist es“, konzentriert sich Regensburgs Chefanweiser Christoph Jank aufs Sportliche, „in Kornburg druckvoll und mit viel Energie zu spielen. Wir wollen das Spiel dominieren und den Gegner nicht zur Spielentfaltung kommen lassen.“ Auf die U21 des SSV Jahn (14., 19) würde ein Schlüsselspiel warten. Der TSV Kornburg (12., 23) hat – bei einem absolvierten Spiel weniger – vier Punkte mehr auf dem Konto, hinkt ebenfalls den Erwartungen hinterher. Nach der 0:3-Heimpleite gegen Eltersdorf können sich die Regensburger Youngsters keine weitere Niederlage erlauben. „Wir müssen daraus lernen, dass wir klarer sein müssen in den Aktionen“, merkte Jank nach dem Eltersdorf-Spiel an. Personell sieht es gut aus beim Jahn. Bis auf die Dauerpatienten Volodymyr Kharabara und Henrik Heid wären alle Spieler an Bord – wenn denn gespielt werden kann. „Ich kann das Wetter nicht beeinflussen und somit verschwende ich keine Energie, ob es vielleicht zu einer Absage kommen könnte. Ich sehe meinen wichtigsten Punkt in der bestmöglichen Entwicklung und Unterstützung unserer Spieler“, so der SSV-Trainer.







Hinspiel: 2:5. Höchstwahrscheinlich stattfinden kann das Match des SV Fortuna (8., 26). Die Regensburger weichen auf den Kunstrasenplatz am Brandlberg aus. Das aktuell für den 6. Dezember terminierte Nachholspiel der Fortuna in Großschwarzenlohe wird hingegen erst im neuen Jahr stattfinden. Für Fortuna geht es am Samstag einerseits darum, sich von der unnötigen 2:3-Niederlage gegen Bamberg (nach zweifacher Führung) zu rekonsolidieren. Und zum anderen darum, sich am FSV Stadeln (7., 28) für die deftige 2:5-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. „Da haben wir uns desolat präsentiert und in der Höhe verdient verloren“, erinnert sich Coach Arber Morina. Mit einem Dreier würde man Stadeln in der Tabelle hinter sich lassen. „In erster Linie geht es darum, dass wir uns mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden möchten. Wir wollen mit einer guten Leistung und positiven Gefühlen in die Pause und auf die anschließende Weihnachtsfeier gehen.“ Daher gelte es, sich „nochmal aufzurappeln und über unsere Schmerzgrenze zu gehen. Wir wollen die Punkte unbedingt in Regensburg behalten.“ Morina hofft, dass sein Team dem Aufsteiger aus dem Stadtgebiet Fürth diesmal mehr entgegenzusetzen hat. Gefordert seien die Führungsspieler, „ihren Mann zu stehen. Sie müssen mit guten und stabilen Leistungen vorangehen.“ Am Aufgebot der Grün-Weißen dürfte sich nichts ändern im Vergleich zur Vorwoche. Schmitt, Dantscher, Baldauf, Hoffmann und Sautner befinden sich ohnehin schon in der Winterpause.







Hinspiel: 1:1. „Wir versuchen alles, dass gespielt werden kann. Aktuell schaut es witterungsbedingt aber sehr schlecht aus bei uns“, informiert Michael Riester, Übungsleiter der SpVgg SV Weiden (13., 21), am Donnerstag-Mittag. Schnee und Frost verhinderten bislang, dass der Platz im Stadion hergerichtet werden kann. Ein Ausweichen auf den hauseigenen Allwetterplatz ist keine Option. „Die Plätze sind vermietet, zudem ist es logistisch mit Eintritt und Verkauf nicht möglich“, erklärt Sportdirektor Rüdiger Hügel dazu. Sollte wider Erwarten doch gespielt werden können, will die SpVgg ihren Heim-Komplex endlich loswerden. Zu Gast ist mit dem FC Eintracht Bamberg (4., 32) eine Mannschaft, die in den letzten Wochen ordentlich ins Rollen gekommen ist. „In der aktuellen Phase ist es schwer, die Motivation im Training hochzuhalten“, berichtet Riester. „Im Training bekommt man den entscheidenden Punch, den entscheidenden Druck und den Fokus nicht mehr her.“ Dies erhöhe die Gefahr von Verletzungen. Weiden beklagte diese Woche einen Trainingsverletzten. „Wir werden sehen, was sich tut und ob wir noch spielen können. Es ist alles aktuell ein bisserl im Dunkeln tappen. Ich bin schon ein Trainer, der immer alles spielen möchte – vor allem weil wir aktuell gut aufgestellt wären. Deshalb würden wir uns gern noch mit einem Heimspiel in diesem Kalenderjahr verabschieden“, sagt Riester.







Hinspiel: 1:1. Beim Tabellendritten ASV Cham (32) geht die Tendenz Richtung Absage. Final entschieden ist das aber noch nicht. Zu Gast wäre „Kellerkind“ Würzburger FV (16., 14). „Entweder auf Naturrasen oder gar nicht ist geplant. Selbst am Kunstrasen konnten wir am Dienstag nur unter schlechten Bedingungen trainieren“, ließ Chams sportlicher Leiter Michael Plänitz am Mittwoch verlauten.









Hinspiel: 1:2. Wohl nichts geht bei der DJK Gebenbach (11., 25). Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das Heimspiel gegen den ATSV Erlangen (6., 28) offiziell abgesetzt ist. „Wir würden gerne spielen, natürlich, aber momentan ist das einfach nicht möglich“, so Sportchef Erdal Izmire am Mittwoch.