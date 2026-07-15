Weiden sieht den Oberpfälzer Bezirksliga-Auftakt Bezirksliga Nord, 1. Spieltag - Donnerstag: Absteiger SV Etzenricht gibt seine Visitenkarte beim FC Weiden-Ost ab von Florian Würthele · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

FC Weiden-Ost oder SV Etzenricht: Wer holt die ersten Bezirksliga-Punkte der neuen Saison? – Foto: Rudi Walberer

Es ist zwar kein offizielles Eröffnungsspiel, aber quasi ein inoffizielles: Der FC Weiden-Ost und der SV Etzenricht sind die Ersten aus der Oberpfalz, die wieder um Bezirksliga-Punkte kämpfen. Das Nachbarschaftsduell wurde auf Donnerstag vorgezogen und markiert den Auftakt der Saison 2026/27 in der Bezirksliga Nord. Anstoß an der Weidener Stresemannstraße ist um 19 Uhr.



Beide Vereine einigten sich auf eine Vorverlegung, weil es terminlich am Wochenende letztlich nicht passte. Beim Vorjahressiebten FC Weiden-Ost herrscht Vorfreude auf die Partie: „Wir freuen uns auf das Derby und erwarten hoffentlich viele Fans. Derbys sind immer was Schönes“, sagt Trainer Philipp Siegert. Freilich hätten die „Ostler“ leichtere Auftaktaufgaben erwischen können, als sie es mit dem Landesliga-Absteiger darstellt. „Etzenricht hat eine gute und kompakte Truppe, mit einer guten Mischung sowie erfahrenen Spielern. Sie sind im Kader sehr ausgeglichen. Wir gehen mit Respekt, aber durchaus selbstbewusst an die Sache heran.“



Unter die Vorbereitungszeit zieht Siegert folgendes Fazit: „Trotz des ein oder anderen Urlaubers haben wir eine gute Vorbereitung gespielt. Der Dämpfer letzte Woche mit der 1:5-Niederlage in Arnschwang kam vielleicht nochmal zur richtigen Zeit.“ Eine Sache darf den FC Ost hoffnungsfroh stimmen: Ausnahmslos der komplette Kader steht zur Verfügung. „Zum ersten Mal, seitdem ich Trainer bei Weiden-Ost bin“, schmunzelt Siegert. „Das ist schon mal ein großes Pfund. Dementsprechend gehen wir mutig und selbstbewusst ran, auch wenn wir wissen, dass es eine ganz schwierige Aufgabe wird gegen einen sehr guten Gegner.“





Aus dem Vollen schöpfen zu können, davon kann Etzenrichts Spielercoach Andreas Wendl seit Monaten nur träumen. Eine gewisse Personalnot zog sich durch die vergangene Landesliga-Saison, die nach den Relegationsniederlagen gegen Wenzenbach im Wiederabstieg mündete. In der verkürzten Vorbereitung bekam es der SVE zuletzt mit höherklassigen Testgegnern zu tun – und zog gegen Ammerthal, die SpVgg SV Weiden und den FC Amberg erwartungsgemäß den Kürzeren. „Bleibt die Hoffnung, dass wir am Donnerstag zum Auftakt ein anderes Gesicht zeigen können“, erklärte der Trainer nach dem letzten Probelauf und der 0:4-Niederlage gegen Amberg.



„Die Ergebnisse der Vorbereitung waren nicht gerade berauschend. Und dass es jetzt zum Auftakt nach Weiden-Ost geht, macht die Situation nicht gerade angenehmer. Allerdings wissen wir auch, wenn wir uns einheitlich auf dem Platz verhalten und die groben Fehler einstellen können, haben wir durchaus auch unsere Qualitäten“, ergänzt Wendl. Personell wirken die Sommerabgänge der Leistungsträger Martin Pasieka, Noah Scheler und Nick Sperlich nach. Die Neuzugänge Ben Kippes, Sebastian Treml und Noah Hammer haben sich aber schnell integriert. Auf der Ausfallliste für Donnerstag stehen sicher Michael Wexlberger, Christian Ermer, Benjamin König und Damian Musiol. Bei dem ein oder anderen Spieler ist das Mitwirken noch etwas unsicher. Routinier Stephan Herrmann verpasste den Saisonendspurt wegen einer Muskelverletzung, hat diese aber auskuriert. Die letzten Duelle dieser beiden Teams in der Saison 2024/25 gingen beide an den SV Etzenricht (1:0 und 3:0).



