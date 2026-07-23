Weiden sieht »absolutes Topspiel« – Trio feiert Heimpremiere

Kann der ASV Cham nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Weiden gleich nachlegen? – Foto: Mario Wiedel

Unter anderem ein brisantes Oberpfalz-Duell eröffnet am Freitagabend den 2. Spieltag in der Bayernliga Nord. Das Weidener Sparda Bank-Stadion sieht das Kräftemessen zwischen der SpVgg SV Weiden und dem ASV Cham. Oder anders gesagt: Der Sechste gegen den Zweiten der Vorsaison. Zeitgleich sind auch die DJK Gebenbach und ihr Namensvetter aus Ammerthal gefordert. Die personell angezählten Gebenbacher erwarten den FC Ingolstadt II, während der Wiederaufsteiger seine Visitenkarte beim TSV Kornburg abgibt. Tags darauf bestreitet das Regensburger Duo das erste Heimspiel der noch jungen Spielzeit. Die U21 des SSV Jahn muss sich mit dem TSV Nördlingen auseinandersetzen, am frühen Abend bekommt der SV Fortuna mit dem FC Eintracht Bamberg eine hohe Hürde vor die Nase gesetzt. Die Vorberichte:

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden ASV Cham ASV Cham 19:00 live PUSH



So hatte sich die SpVgg SV Weiden den Saisonauftakt ganz sicher nicht vorgestellt. Im Anschluss an die 1:4-Auswärtsschlappe gegen Bamberg monierte Trainer Michael Riester die „lethargische Art“ seiner Mannschaft. Zu allem Überfluss handelte sich Patryk Bytomski eine Rote Karte ein – für ein rüdes und überflüssiges Foul im Mittelfeld. Der Stürmer wird seinem Team also bei der Heimpremiere gegen den ASV Cham fehlen. Gleiches gilt für Martin Ruda, der weiterhin wegen einer Verletzung am Sprunggelenk außen vor ist. „Gegen den letztjährigen Zweitplatzierten aus Cham erwartet uns zu Hause ein absolutes Topspiel“, betont Riester, der „ein Spiel auf Augenhöhe“ erwartet und eine eindeutige Marschroute vorgibt: „Wir wollen unser erstes Heimspiel natürlich gewinnen.“ Damit das klappen kann, muss die Weidener Mannschaft ein anderes Gesicht als am Dienstag zeigen und vor allem die Grundtugenden wieder auf den Platz bringen. Der Trainer stellt klar: „Wir brauchen einen Sahnetag, den wir aber auch imstande sind zu bringen, wenn wir aus unseren Fehlern aus der Niederlage in Bamberg lernen.“



Wie würden die Chamer Spieler die Strapazen der Relegation und der verkürzten Sommerpause wegstecken? Eine erste – positive – Antwort gab der ASV am 1. Spieltag. In einer äußerst intensiven Partie hielten Voigt, Landstorfer & Co. die Gäste aus Hof mit 3:0 nieder. Auf ähnliche intensive 90 Minuten darf sich der amtierende Vizemeister am Wasserwerk einstellen. „In Weiden erwartet uns ein intensives Spiel gegen einen erfahrenen und starken Gegner“, meint im Vorfeld auch Faruk Maloku. Der ASV-Übungsleiter führt weiter aus: „Die Qualität der Weidener Mannschaft ist unbestritten. Wir wissen, was auf uns zukommt. Es wird wieder eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für uns. Dennoch wollen wir an der knackigen Aufgabe wachsen und uns als Truppe weiter festigen.“ Maloku, der selbst in Weiden wohnt und eine entsprechend kurze Anreise hat, dürfte den gleichen Kader wie zuletzt aufbieten können. Auf der Verletztenliste stehen weiterhin Kapitän Marco Pfab, Andre Adkins, Finn Steinhauser und Martin Schuster.





Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg DJK Ammerthal Ammerthal 19:00 live PUSH



Mit einem sehr ordentlichen Auftritt hat sich die DJK Ammerthal in der „gewohnten“ Umgebung Bayernliga zurückgemeldet. Die Freude war riesig, als Lucas Markert letzten Mittwoch zum späten 1:0-Heimsieg im ligaweiten Eröffnungsspiel gegen Neumarkt traf. Es folgte das bittere Ausscheiden im Verbandspokal. Bei der 2:3-Niederlage gegen Weiden hätte die Rösl-Elf frühzeitig den Sack zumachen können, tat das aber nicht. Dementsprechend reist der Aufsteiger am Freitag mit einer gewissen Portion Wut im Bauch zum TSV Kornburg. „Nach einem gelungenen Saisonstart arbeiten wir weiterhin konsequent an unserem Ziel, den Klassenerhalt zu sichern. Dafür müssen alle Beteiligten erneut bodenständig, demütig und hochmotiviert in jedes Spiel gehen“, unterstreicht DJK-Trainer Tobias Rösl vor der ersten Auswärtsreise der Saison. Die Süd-Nürnberger spielten letzte Saison zwar gegen den Abstieg, haben aber trotzdem viel individuelle Qualität im Kader. Eine echte Bewährungsprobe also für die Ammerthaler. „Kornburg verfügt über eine hochkarätige Mannschaft, ein neues Trainerteam und einige Veränderungen im Kader. Das Auswärtsspiel wird eine große Herausforderung, ist aber keineswegs unmöglich zu bestehen. Ohne eine geschlossene Mannschaftsleistung wird es jedoch nicht funktionieren“, schärft Rösl die Sinne. Neben Dauerpatient Mario Plott drohen die beiden Neuzugänge Tanyel Deliboyraz (Außenband) und Michel Silva Pereira (Bänderdehnung) auszufallen.





Morgen, 19:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 19:00 live PUSH



Es hat sich schon in der alten Spielzeit gezeigt und scheint sich nach der Sommerpause zu bestätigen: Die Mannschaft der DJK Gebenbach lässt sich in den Spielen von Rückschlägen nicht (mehr) unterkriegen! Paradebeispiel war der Aufgalopp in Nördlingen. Von einem frühen Platzverweis an Jonas Schwindl (Notbremse) ließen sich die Mannen von Coach Dominic Rühl nicht aus der Bahn werfen. Zwei schon herausgespielte Tore sorgten für einen verdienten 2:0-Erfolg. „Chapeau an die Jungs, was sie in 70-minütiger Unterzahl läuferisch abgerissen haben und letzten Endes keine einzige Torchance des Gegners zugelassen haben. Das spricht für den Einsatz und die Leidenschaft der Jungs. Darauf können wir aufbauen“, lobte Rühl hinterher sein Ensemble. Erstmals Heimrecht genießt die DJK am Freitagabend, wenn der FC Ingolstadt II am Urspringer Weg vorbeischaut. Als U21-Unterbau eines Drittligisten gelten die „Jungschanzer“ natürlich als technisch und taktisch versiert. „Mit Vorfreude gehen wir in unser erster Heimspiel in dieser Saison. Nach dem Sieg im letzten Spiel wollen wir das Selbstvertrauen auch im Heimspiel bestreiten und dem Gegner mit unseren Tugenden entgegentreten. Unser erster Gast bringt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison die typischen Umstände einer neuformierten U-Mannschaft mit. Wir wollen jedoch den Fokus auf uns und unsere Stärken legen“, möchte sich Rühl nicht zu sehr auf den Gegner fokussieren. Auf der Gebenbacher Ausfallliste finden sich der gesperrte Jonas Schwindl sowie Kerem Bakir, David Dujmovic, Jonas Germershausen (alle krank) wieder. Auch Keeper Tim Schreiner droht erkrankt auszufallen. Für die Neuzugänge Jonas Lax und Simon Pirner dürfte es nach ihren Verletzungen noch zu früh für ein Comeback sein, auch wenn beide ins Aufbautraining eingestiegen sind. Noch länger fehlen wird dagegen David Vidovic mit einer Schambeinentzündung.











Sa., 25.07.2026, 16:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II TSV Nördlingen Nördlingen 16:00 PUSH



Knapp schrammte die U21 des SSV Jahn zuletzt am Auftakt-Dreier vorbei. Zu Gast beim Würzburger FV ließen sich die Regensburger spät zwei Punkte entreißen. Eine 2:0- und spätere 3:2-Führung konnte nicht ins Ziel gebracht werden. Erst in der Nachspielzeit glich der WFV per Elfmeter aus. Nichtsdestotrotz stimmte die Leistung der Jahn-U21 – auf beinahe unbespielbarem Geläuf. Die erste Heimaufgabe führt am Samstag den TSV Nördlingen an den Kaulbachweg. Der schwer einzuschätzende Ligawechsler startete mit einer 0:2-Niederlage gegen Gebenbach. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel in dieser Saison. Wir waren die komplette Vorbereitung auswärts unterwegs und dürfen nun endlich unter sehr guten Bedingungen auf heimischem Geläuf ran“, so Regensburgs Team-Organisator Johannes Frisch. Und weiter: „Wir haben aus dem ersten Spiel einige Lernfelder mitgenommen, an denen wir intensiv arbeiten und uns dafür auch belohnen wollen.“ Ziel sei, „dass wir die Punkte in Regensburg behalten“. Für dieses Vorhaben stehen den Domstädtern die verletzten Samuel Hasa (Sprunggelenksverletzung) und Christian Koch (Knieverletzung) genauso wie der privat verhinderte Hong Lac Loung Thanh nicht zur Verfügung.





Sa., 25.07.2026, 18:30 Uhr SV Fortuna Regensburg SV Fortuna FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 18:30 live PUSH



Es war ein typisches Auftaktspiel, das Fortuna Regensburg hinter sich hat. Nicht zu viel ins Risiko gehen und aus der Kompaktheit kommen, war das Credo fürs Dienstags-Match in Neudrossenfeld. Am Ende der eher chancenarmen 90 Minuten stand eine 0:1-Niederlage zu Buche. „Wir hatten in der ersten Halbzeit klare Chancen auf die Führung. Hätten wir in unserer Phase das Tor gemacht, wäre das Spiel anders ausgegangen. Stattdessen hat der Gegner seine Möglichkeit genutzt und dann ist so eine Niederlage auch gerecht“, blickt Fortunas Coach Arber Morina zurück. Die mangelhafte Chancenauswertung war schon bei der vorangegangenen Pokalniederlage in Seebach das große Manko. „Hier drückt aktuell ein bisschen der Schuh. Solche Zeiten, in den wir unsere Chancen in zu wenige Tore ummünzen, hatten wir schon mal. Wenn sich das löst, wird es wieder besser – dafür müssen wir aber weiter hart arbeiten“, betont Morina, dessen Mannschaft am frühen Samstagabend den FC Eintracht Bamberg erwartet. Der Ex-Regionalligist zählt zu den Meisterschaftsfavoriten, was der Startsieg gegen Weiden gleich mal unterstrichen hat. Eine hohe Hürde für den SVF! „Wenn die Bamberger Mannschaft so weiterläuft, wird sie schwer zu stoppen sein. Ich hoffe, dass wir sie auf unserem Platz – mit der nötigen Unterstützung von allen Seiten – aufhalten können. Jeder muss an sein Limit rankommen und einen guten Tag erwischen. Die Tagesform wird absolut entscheidend sein. Es wird ein packendes Duell zweier spielstarker Mannschaften und meine Jungs werden motiviert sein, dass wir am Ende für eine Überraschung sorgen können“, erklärt Morina. Im Vergleich zum Neudrossenfeld-Spiel kehrt Artur Kamscha ins Aufgebot zurück und bietet eine weitere Option im Offensivspiel.