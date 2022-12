Eine Bruchlandung legte die SpVgg SV Weiden (Blau) im Hinspiel hin: Mit 0:2 ging das Heimduell mit dem ASV Cham vor über 1300 Schaulustigen in die Binsen. – Foto: Werner Franken

Weiden sehnt sich die Winterpause herbei Bayernliga Nord: Der ASV Cham bittet im Nachholspiel personell gebeutelte Wasserwerkler zum Tanz – Besondere Partie für Chams Trainer

Auf ein Letztes: Die Bayernliga Nord holt am Samstag tatsächlich noch einmal nach und im Rampenlicht stehen zwei Oberpfälzer Vertreter. Der gastgebende ASV Cham (10., 24 Punkte) bittet die SpVgg SV Weiden (17., 15) zum Tanz, nachdem das Spiel vor drei Wochen dem dichten Nebel zum Opfer gefallen war und erst gar nicht angepfiffen werden konnte. Für die Gäste vom Wasserwerk stehen die Vorzeichen ungünstig, zumal ihrem Trainer Rüdiger Fuhrmann personell kaum Optionen bleiben. Eine Spielabsage – zuletzt konnten ja kaum noch Partien in der Nord-Staffel ausgetragen werden – scheint unwahrscheinlich: Geplant ist gar eine Austragung auf Naturrasen und notfalls steht den Chamern im Kappenberger Sportzentrum ja ein Kunstrasen zur Verfügung.

Die vergangenen Wochen waren nicht einfach auszuhalten für die hartgesottenen Fans der SpVgg aus Weiden. Aus einem Negativstrudel konnten sich Zeitler, Youngster Özbay und Co. auch im Gastspiel beim SC Eltersdorf (1:3) nicht befreien und warten seit mittlerweile sieben Spielen auf einen Sieg (0/1/6). Auswärtsspiele schmecken der Mannschaft diese Saison ganz und gar nicht (0/1/9). Folge des Ganzen war der Absturz auf de vorletzten Tabellenrang. Überdies kommen verstärkte Personalprobleme hinzu. Unter der Woche meldeten sich nämlich Stammtorhüter Fabian Scharnagl, Stürmer Josef Rodler und David Bezdicka krank ab. „Es wird Zeit für die Winterpause!“, bekräftigt Weidens sportlicher Leiter Rüdiger Hügel gegenüber FuPa Bayliga.



Ein besonderes Aufeinandertreffen ist das mit Weiden für Faruk Maloku, dem Übungsleiter des ASV Cham. Maloku wohnt in Weiden, die SpVgg ist sein Heimatverein, für den er in der damals viertklassigen Bayernliga auch selbst mal gekickt hatte. Klar im Vordergrund steht mit Blick auf Samstag aber natürlich das Sportliche.



Hier erwartet Chams akribisch arbeitender Coach eine schwierige Aufgabe für sein Team; Weiden sei definitiv stärker, als es der aktuelle Tabellenplatz aussage. Maloku warnt: „Sie haben auf jeden Fall eine gute Mannschaft. Deshalb dürfen wir uns nicht blenden lassen und irgendetwas unterschätzen.“ Folglich ist das Credo, das Spiel mit der richtigen Einstellung anzugehen und nochmals alles im Tanke steckende herauszuholen. Nur zu gern würde sich der ASV mit dem vierten Heimsieg der Saison (3/3/3) und positiven Gefühlen in die Winterpause verabschieden. Tabellarisch würden die Gastgeber ihr Polster auf die Gefahrenzone mithilfe eines Erfolgserlebnisses auf angenehme sieben Punkte ausbauen.