Weiden: Rodler wieder im Bayernliga-Kader & neue Nummer eins

Die Schuld einzig und allein auf die Qualität des Kaders zu schieben, ist für die Verantwortlichen zu kurz gegriffen. „Wir haben im ersten Bayernligajahr von Juli bis November 2024 sechs Heimspiele gewonnen. Im kompletten Kalenderjahr 2025 gelangen nur drei Heimsiege – davon zwei gegen den Würzburger FV und einen gegen den dann abgestiegenen TSV Abtswind. Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Allerdings hängt diese Bilanz nicht nur mit dem neuen Kader dieser Saison zusammen, denn auch mit dem Kader der Vorsaison haben wir zu Hause dann kaum noch gewonnen. Bereits in der Restrückrunde haben wir nicht mehr das Gesicht der Aufstiegssaison gezeigt“
, schildert Hügel im Gespräch mit FuPa. „Wir sind der festen Überzeugung, dass es nicht am Kader liegt.“
Neun Mal hat das Team von Cheftrainer Michael Riester in dieser Saison schon unentschieden gespielt. „Die vielen Unentschieden sorgen ein Stück weit für eine gefühlte Zufriedenheit. Das ist der gefährlichste Aspekt in der aktuellen Phase“
, betont Hügel.
Die Zeit sanfter Töne ist jedenfalls vorbei bei der SpVgg SV Weiden. „Die Tabelle lügt zur Winterpause nicht mehr. Leistungstechnisch stehen wir zu Recht dort, wo wir stehen“
, so der Sportdirektor. „Zu Hause fehlt ein Stück weit der Plan oder die Fähigkeit, sich einem Gegner anzupassen.“
Beispielhaft nennt Hügel das Heimspiel gegen Fortuna Regensburg (0:0), als sich die Mannschaft in dreiviertelstündiger Überzahl keine Torchance erspielte. „Wir hatten nicht mehr die Konstanz in den Spielen. In gewissen Spielphasen haben wir nicht die nötige Konzentration und Stabilität gezeigt, die wir schon gezeigt hatten. Daran arbeiten wir in der Winterpause.“
Für Hügel steht fest, dass es mit dem gesteckten Ziel Klassenerhalt nur über eine Steigerung in sämtlichen Bereichen klappen kann: „Wir müssen uns sportlich alle hinterfragen. Spieler, Trainer, Betreuer und auch ich müssen noch enger zusammenrücken und die Prioritäten in unserem Tun überdenken. Es zählt jetzt nur noch der Klassenerhalt, jedes Punktspiel ist ein Endspiel und ein Gradmesser für jeden einzelnen der genannten Puzzleteile“
, spricht der Funktionär Klartext. Auch Hügel selbst nimmt sich dabei nicht heraus: „Ich habe genauso Fehler gemacht und klammere mich in dieser Situation, dass jetzt jeder gefragt ist, nicht aus. Es wird jeder Stein umgedreht um zu prüfen, was besser gemacht werden kann. Aber das ist ja nichts Negatives.“
Zwei interessante Winter-Personalien gibt es auch vom Wasserwerk. Vor wenigen Tagen wurde der zuletzt vereinslose Justin Bartl als neuer Keeper verpflichtet
. „Er wurde als klare Nummer eins geholt“
, erklärt Rüdiger Hügel. Der bisherige Stammkeeper Eldin Becic sei in der Vorsaison der „Garant für den Klassenerhalt“
gewesen. In der bisherigen Saison habe er an die zuvor gezeigten Leistungen jedoch nicht anknüpfen können. Aktuell weilt Becic nach einer Knie-OP in seiner Heimat Montenegro, wird voraussichtlich im Frühjahr wieder zur Mannschaft stoßen. Sein Vertrag in Weiden läuft bis Sommer 2027.
Außerdem informiert Hügel darüber, dass Josef Rodler
(32) ab der Winterpause wieder dem Weidener Bayernliga-Kader angehört. Während der Herbstrunde hatte sich der Vollblutstürmer ausschließlich auf seinen (Spieler)-trainerjob beim Bezirksliga-Team konzentriert. Künftig bekleidet Rodler die Doppelrolle aus Trainer der Zweiten und Spieler der Ersten. „Als Trainer unserer U23 ist er mit mit Passion und Leidenschaft dabei, hilft nun dankenswerterweise aus“
, so Hügel, „Er hat keine Stammplatzgarantie, ist aber eine weitere Option in der Offensivabteilung.“
Der Funktionär bekräftigt abschließend nochmal: „Jetzt geht es um den Verein. Der Klassenerhalt ist das oberste Ziel. Da müssen alle ihre eigenen Interessen ein Stück weit zurückstellen.“