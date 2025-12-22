Weiden: Rodler wieder im Bayernliga-Kader & neue Nummer eins

Die Winterpause im Amateurfußball nutzen die Verantwortlichen der Vereine zumeist dazu, ein Resümee über die Vorrunde und Teile der Rückrunde zu ziehen. So auch die der SpVgg SV Weiden. Die Wasserwerkler müssen Weihnachten auf einem Abstiegs-Relegationsplatz der Bayernliga Nord verbringen. Insbesondere die Lehren aus den jüngsten Spielen würden laut Sportdirektor Rüdiger Hügel zeigen, „dass die Mannschaft wesentlich instabiler und anfälliger für schwerwiegende individuelle Fehler ist. So sind auch die vielen Unentschieden erklärbar.“