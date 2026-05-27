Weiden präsentiert sich trotz Personalnot tapfer

Luah Mahessa erzielte einen Doppelpack – Foto: Boris Hempel

Der FC Hennef 05 bleibt in der Mittelrheinliga weiter in guter Form. Gegen die FC Teutonia Weiden setzte sich die Mannschaft von Nils Teixeira mit 4:1 durch und feierte damit den dritten Sieg in Serie.

Nach 25 Minuten brach Köhl schließlich den Bann und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Zehn Minuten später erhöhte Mahessa auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Pausenführung.

Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich zunächst eine zähe Partie. Weiden verteidigte tief und kompakt, wodurch Hennef viel Aufwand betreiben musste, um gefährlich vor das Tor zu kommen.

Trotz des Rückstands hielt Weiden weiter mutig dagegen und zeigte sich offensiv gefährlicher, als es die Tabellensituation vermuten ließ.

Offener zweiter Durchgang

Auch nach der Pause blieb die Partie offen. Dang stellte zunächst auf 3:0 (59.), ehe Futi nur wenige Minuten später auf 3:1 verkürzte (65.).

In der Schlussphase ergaben sich auf beiden Seiten weitere Möglichkeiten. Den Schlusspunkt setzte schließlich erneut Mahessa mit seinem zweiten Treffer des Tages in der Nachspielzeit zum 4:1-Endstand.

Fußhöller spricht von „Sommerkick“

Hennefs Sportlicher Leiter Frank Fußhöller ordnete die Partie nach dem Spiel realistisch ein: „Es war ein Sommerkick.“

Vor allem die tiefstehende Weidener Mannschaft habe seiner Elf Probleme bereitet: „Wir mussten bei den Temperaturen einen enormen Aufwand betreiben.“ Mit der Entwicklung der letzten Wochen zeigte er sich dennoch zufrieden: „Die Allgemeinentwicklung stimmt mich mit nun drei Siegen am Stück sehr positiv.“

Weiden kämpft trotz großer Probleme

Teutonia-Trainer Giuseppe Avellino lobte vor allem den Einsatz seiner Mannschaft, die personell erneut stark angeschlagen antreten musste: „Trotz nur zehn fitten und zwei angeschlagenen Spielern haben wir die lange Fahrt nach Hennef auf uns genommen.“

Besonders bitter aus seiner Sicht: „Zwei Aufbaufehler nutzt Hennef brutal aus.“ Trotz der Niederlage zeigte sich Avellino mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden:

„Die Zuschauer waren von unserer Leistung stark beeindruckt. So werden wir auch die letzten beiden Spiele angehen.“