Weiden-Ost schafft Fakten: Weiter mit Siegert und Dagner

„Markus und ich haben Bock darauf, weiterhin die Mannschaft zu trainieren – eine absolut entwicklungsfähige Mannschaft mit einer sehr guten Mischung aus schon etwas erfahreneren und jungen Spielern“, betont Cheftrainer Siegert. Mit Julius Dobmeier und Samuel Solter wurden in dieser Saison zwei Eigengewächse erfolgreich in die erste Mannschaft eingebaut. Beide bestritten in der Herbstrunde zahlreiche Startelfeinsätze. „Auch zur neuen Saison rücken weitere Spieler aus der U19 oder U23 nach. Zum Teil habe ich die Spieler bereits im Jugendbereich trainiert. Das ist eine spannende Aufgabe. Wir hoffen, die Mannschaft weiter zu entwickeln und sie weiterhin in der Bezirksliga so zu etablieren, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war“, berichtet Siegert.



Markus Dagner, der unter Siegerts Vorgänger Josef Dütsch als Trainerassistent agierte, bekleidet dieses Amt seit Kurzem wieder. „Es hat sich herauskristallisiert, dass wir sehr gut miteinander können. Daher war schnell klar, dass Markus mit mir weitermachen möchte“, sagt Siegert, der also in seine zweite Saison an der Seitenlinie des FC Weiden-Ost gehen wird. Erste Trainererfahrung sammelte der 46-Jährige im Kreisbereich beim VfB Mantel und beim SV Kohlberg. Als Aktiver war er lange für den SC Luhe-Wildenau in der Bezirksliga und BOL am Ball.



Bevor die Wintervorbereitung startet, steht noch ein Highlight auf dem Programm. Der Stadtverein hat sich mit seiner U23 für die Futsal-Bezirksmeisterschaft qualifiziert. Verantwortlicher Coach ist diesen Sonntag wieder Kreisliga-Coach Tim Schlesinger. Im Ligabetrieb der Bezirksliga Nord soll der Klassenerhalt schnellstmöglich in trockene Tücher gewickelt werden.