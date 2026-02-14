Weiden-Ost: Rückkehrer Wells wird spielender „Co“ der U23





Geklärt werden konnte die wohl wichtigste Personalie: Cheftrainer Tim Schlesinger bleibt an Bord. Das 22-jährige Trainertalent hat seine Zusage für eine weitere Saison gegeben. Der vorherige Jugendtrainer der FC-U19 coacht seit dieser Saison die zweite Mannschaft des FC Weiden-Ost. „Als Cheftrainer der U23 hat er in der vergangenen Zeit bewiesen, dass er junge Talente fördern und die Mannschaft taktisch sowie menschlich weiterentwickeln kann. Die Vertragsverlängerung ist ein klares Signal für die Kontinuität und das Vertrauen in seine Arbeit“, teilt der Verein über seine sozialen Medien mit.An der Seite von Schlesinger wird es zur neuen Saison jedoch eine Veränderung geben. Der Verein freut sich, mit Michael Wells einen neuen spielenden Co-Trainer präsentieren zu können. Der 36-jährige, großgewachsene Verteidiger wechselte in diesem Winter vom TSV Stulln, bei dem er als Spielertrainer agierte, zurück an die Stresemannstraße. Das Engagement in Stulln wäre ohnehin am Saisonende ausgelaufen. So erfolgte nun die vorzeitige Rückkehr. „Michael wird das Team nicht nur von der Seitenlinie aus unterstützen, sondern seine Erfahrung und Qualität auch direkt auf dem Platz einbringen Diese Kombination verspricht eine noch engere Verzahnung zwischen Trainerteam und Mannschaft“, heißt es zu dieser Personalie.

„Wir sind absolut überzeugt von Tims Qualitäten und freuen uns, den gemeinsamen Weg weiterzugehen. Mit Michael Wells haben wir zudem die ideale Ergänzung gefunden, um unsere U23 sportlich auf das nächste Level zu heben“, lässt die sportliche Leitung des FC Weiden-Ost um Josef Dütsch verlauten. Zur Winterpause rangiert das junge Team als Aufsteiger auf einem ordentlichen siebten Platz in der Kreisliga Süd. In Sachen Klassenerhalt dürfte nichts mehr anbrennen in der Frühjahrsrunde.