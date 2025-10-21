Weiden-Ost: Marcus Meier scheidet aus Trainerteam aus

Der Rückzug Meiers aus der vordersten Front kommt aber beileibe nicht aus dem Nichts. Vielmehr war es von langer Hand geplant. So erklärt Meier, der zuvor die U19 des FC Ost in die Landesliga geführt hatte, gegenüber Oberpfalz-Medien: „Das war vorher schon so abgesprochen. Ich wollte die Mannschaft ein Stück weit in die Saison begleiten.“ Jetzt gehe er einen Schritt zurück: Der 56-Jährige zeichnet ab sofort wieder als Koordinator der Herrenmannschaften und der U19 verantwortlich. Die Traineraufgaben teilen sich somit künftig Philipp Siegert und Markus Bauer untereinander auf. Weiterhin als Torwarttrainer fungiert derweil Markus Dagner.



Mit 27 Punkten aus 16 Spielen (8/3/5) haben sich die Ostler im oberen Tabellenmittelfeld einsortiert. Angesichts von satten 13 Punkten Vorsprung auf die Relegationsplätze sollte nach hinten nichts mehr anbrennen. Allerdings zeigte die Mannschaft um Benedikt Sichert in den letzten Spielen durchaus zwei Gesichter. Auf heimischem Terrain gab es fünf Siege am Stück. Auswärts setzte es hingegen zuletzt deutliche Klatschen in Vohenstrauß und Raindorf. „Wir müssen schauen, auch mal auswärts eine ähnliche Leistung abzurufen und hinten ähnlich sicher zu stehen“, betonte Siegert nach dem jüngsten 3:0-Erfolg gegen die SF Ursulapoppenricht. Als Nächstes steht die schwere Auswärtsaufgabe beim FC Wernberg an (Samstag um 15 Uhr). Da können die Weidener beweisen, dass sie es auch auswärts drauf haben.