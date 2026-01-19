Weiden-Ost: Ex-Coach Dütsch neuer sportlicher Leiter

Stattdessen bekleidet Dütsch an der Stresemannstraße künftig den Posten des sportlichen Leiters. „Der FC Weiden-Ost stellt die Weichen für eine erfolgreiche Restrunde und besetzt eine zentrale Schlüsselposition prominent neu: Josef Dütsch übernimmt ab sofort und vorerst bis zum Sommer das Amt des Sportlichen Leiters. Mit dieser Entscheidung gewinnt der Verein nicht nur fachliche Expertise, sondern auch eine geschätzte Persönlichkeit des regionalen Fußballs zurück“, schreibt der FC Ost dazu in den sozialen Medien.



Josef „Sepp“ Dütsch ist im lokalen Fußballkreis alles andere als ein Unbekannter. Über Jahrzehnte hinweg prägte er als Trainer zahlreiche Mannschaften und erarbeitete sich den Ruf eines absoluten Fachmanns. Sein „tiefgreifendes Verständnis für den Fußball und die Dynamiken innerhalb einer Mannschaft“ würden ihn zur „Idealbesetzung“ für die sportliche Führung machen, sind die Verantwortlichen überzeugt. Was Dütsch besonders auszeichne, sei sein außergewöhnliches Gespür für Menschen, heißt es in der Vereinsmeldung weiter. „In einer Zeit, in der Teamchemie oft über Sieg oder Niederlage entscheidet, gilt er als hervorragender Kommunikator. Er versteht es, Brücken zu bauen, Talente einzubinden und ein Klima des Vertrauens zu schaffen.“



Nach einer Phase der Erholung kehre Dütsch mit voller Energie zurück. In seiner neuen Funktion werde er die „zentrale Schnittstelle innerhalb des Vereins“ bilden. Heißt: Der 67-Jährige wird sich nicht nur um die Belange der Bezirksliga-Mannschaft kümmern, sondern wird als eine Art Bindeglied zwischen der Ersten, der Kreisliga-U23 und der Jugendabteilung fungieren.