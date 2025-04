Weiden muss mittlerweile nach unten schauen

Den ersten Teil seiner „Abschiedstour“ hatte sich Cayan Zenk definitiv anders vorgestellt: In Spiel eins nach der Bekanntgabe, dass er im Sommer bei Teutonia Weiden als Trainer aufhören wird, kassierte der Fußball-Mittelrheinligist eine bittere 0:4 (0:2)-Niederlage beim Vorletzten FV Bonn-Endenich.

„Null Einstellung und kein Temperament auf dem Platz. Der Gegner hat gefühlt alle Zweikämpfe gewonnen. Die Qualität ist eigentlich da. Aber ich habe den Jungs gesagt: Einstellung kannst du nicht trainieren. Die bringst du mit oder lässt sie zu Hause. Wir haben sie heute zu Hause gelassen“, fand der 41-Jährige deutliche Worte in Richtung seiner Mannschaft.

Emirhan Özen (18.) und Nick Maier per Elfmeter (31.) hatten die abstiegsbedrohten Bonner vor der Pause in Führung gebracht. Burak Koyuncu (50.) und Tariq-Emad Suleiman (52.) besorgten früh nach Wiederanpfiff den Endstand. „Und es hätte noch höher ausgehen können. Unser Torwart Frederik Said hat Schlimmeres verhindert“, meinte Zenk.

Dass der Aufsteiger es eigentlich auch in diesem Jahr besser kann, hatte er im FVM-Pokal zweimal unter Beweis gestellt. In der Liga war das 0:4 die sechste Niederlage im siebten Rückrundenspiel. Eine Erklärung hat Zenk nicht: „Da muss man vielleicht mal die Spieler fragen, die stehen auf dem Platz.“