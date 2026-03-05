Weiden »mit dem Rücken zur Wand« – Malokus Reise in die Vergangenheit Bayernliga Nord, 23. Spieltag: Wasserwerkler stehen im Heimspiel gegen Stadeln unter Zugzwang +++ Gebenbach empfängt Cham +++ Stadt-Derby Jahn II gegen Fortuna mit Prestige und besonderer Note von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Nach der Enttäuschung in Großschwarzenlohe wächst der Druck auf die SpVgg SV Weiden. – Foto: Werner Franken

Derby-Fieber in der Oberpfalz: Der anstehende 23. Spieltag in der Bayernliga Nord hat gleich zwei Bezirks-Duelle zu bieten. Zum einen messen die DJK Gebenbach und der ASV Cham ihre Kräfte. Zum anderen steigt das Regensburg-Derby SSV Jahn II gegen SV Fortuna. Bereits am Freitag empfängt die SpVgg SV Weiden den FSV Stadeln und kämpft um wichtige Punkte fürs Überleben. Die ausführlichen Vorberichte.

Morgen, 19:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden FSV Stadeln Stadeln 19:00



Hinspiel: 0:3. Spätestens jetzt geht es für die SpVgg SV Weiden (14., 21) nur noch ums nackte Überleben! Bittere Erkenntnis nach der 0:1-Niederlage bei Schlusslicht Großschwarzenlohe: Ohne Tore gewinnt man keine Spiele. Um es simpel auszudrücken: Es fehlte der eine Vollstrecker vorne drin. „Du hast zehn Großchancen, die du nicht nutzt, und verlierst das Spiel durch die eine Unachtsamkeit“, merkte danach ein sichtlich enttäuschter Cheftrainer Michael Riester an. Lange Zeit zum Grübeln bleibt nicht. Es steht schon das nächste heikle Match an. Mit dem gut dastehenden FSV Stadeln (7., 29), der zuletzt Ingolstadt II ein 0:0 abtrotzte, kommt am Freitagabend der nächste Aufsteiger ans Wasserwerk. „Es ist das erste von zwei Heimspielen binnen fünf Tagen. Beide Spiele sind enorm wichtig für uns. Und es ist sicherlich kein Geheimnis, dass wir uns selbst einen gewissen Druck auferlegt haben durch die Niederlage im letzten Spiel“, erklärt Riester und schiebt nach: „Doch darin liegt auch unsere Chance: Wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, gibt es nur eine Richtung und die wollen wir mit voller Kraft gehen – nach vorne!“ Im Weidener Lager hofft man, dass Josef Rodler, Patrik Vacek und Christoph Fenninger einsatzfähig sind. Das Trio konnte diese Woche verletzungs- bzw. krankheitsbedingt nicht trainieren. „Ob es bis Freitag reicht, ist ungewiss“, informiert der Trainer, der weiterhin auf Michael Lummer (Auslandsreise) verzichten muss. Abwehrhüne Christoph Sibler wurde unter der Woche an der Hand operiert und werde laut Riester „sechs bis acht Wochen“ fehlen. Immerhin gibt es mit Paul Brand einen sicheren Kader-Rückkehrer.







Sa., 07.03.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach ASV Cham ASV Cham 16:00



Hinspiel: 2:6. Das hatte man sich im Gebenbacher Lager natürlich anders ausgemalt. Anstatt einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf zu landen, setzte es gegen das „Kellerkind“ Würzburger FV eine 0:1-Auswärtsniederlage. Ein früh durch Fabian Vogl verschossener Elfmeter sowie ein spätes Gegentor zeichneten das Bild einer bitteren Niederlage. Nach dem enttäuschenden Frühjahrsauftakt möchte es die DJK (12., 25) vor heimischer Kulisse besser machen. Mit dem ASV Cham (4., 35) reist ein Top-Team der Liga an. Dieses wirkt zwar bei Heimspielen schier unbesiegbar, leistet sich dafür aber in der Fremde immer wieder Ausrutscher (3/2/4). „Mit dem kommenden Gegner erwartet uns im ersten Heimspiel des Jahres eine große Herausforderung“, lässt Gebenbachs Coach Dominic Rühl an. Auf was es ankommt für sein Team? „Wir müssen die Dinge, die wir im letzten Spiel noch nicht optimal umsetzen konnten, definitiv besser machen.“ Daran habe man in der Trainingswoche gut gearbeitet. Personell melden die Gastgeber volle Kappelle.



Eine besondere Note hat die Partie für Faruk Maloku. Der Übungsleiter des ASV Cham stand jahrelang an der Seitenlinie des kommenden Gegners, führte die DJK 2017 in die Bayernliga. Der Trip nach Gebenbach ist für ihn wie eine kleine Reise in die eigene Vergangenheit. Ungeachtet dessen will Maloku mit seiner Truppe natürlich erfolgreich sein am Samstagnachmittag. „Wir stellen uns auf eine intensive Begegnung auf Augenhöhe ein, bei der Kleinigkeiten den Ausschlag geben werden“, ist der Fachmann in Erwartung eines deutlich engeren Spielverlaufes als beim letzten Duell. Im August fertigte Cham die Gäste mit 6:2 ab. Davon, dass die Seinen acht Tabellenplätze besser dastehen und daher vermeintlich klar favorisiert sind, will Maloku nichts wissen: „Der aktuelle Tabellenplatz von Gebenbach spiegelt weder die tatsächliche Qualität noch die Entwicklung wider. Die Mannschaft verfügt über alle Eigenschaften, die man für die vordere Tabellenhälfte braucht. Das unterstreicht auch die Statistik von lediglich zwei Niederlagen aus den letzten zwölf Spielen. Gebenbach ist definitiv stärker, als es die Tabelle derzeit aussagt.“ Dem Chamer Lazarett gehört – neben dem weiter verletzten Kapitän Niko Becker – nun auch Andre Adkins an. Der Zentrumsspieler riss sich im Spiel gegen Neudrossenfeld (1:0) die Achillessehne und ist monatelang raus. Fraglich ist der Einsatz von Lukas Leutner.











Sa., 07.03.2026, 17:00 Uhr SSV Jahn Regensburg SSV Jahn II SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 17:00