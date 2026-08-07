Weiden »maximal bedient« – FCE last-minute – 8 Tore in Regensburg Bayernliga Nord, der Freitag: Nördlingen und Fortuna Regensburg feiern den ersten Saisonsieg +++ Ammerthal Derbysieger +++ Kornburg reicht Elfmetertor +++ Landstorfer führt Cham zum Auswärtssieg von Florian Würthele · Gestern, 21:56 Uhr · 0 Leser

Das brandneue Jubiläumstrikot hat Glück gebracht: Lukas Da Silva und Fortuna Regensburg haben den ersten Saisonsieg in der Tasche. – Foto: Florian Würthele

Nach dem 4. Spieltag grüßt der ASV Cham als alleiniger Tabellenführer der Bayernliga Nord. Die Maloku-Elf landete am Freitagabend beim glatten 3:0 in Stadeln den vierten Sieg im vierten Spiel. Neuer Rangzweiter ist der FC Eintracht Bamberg. Die Oberfranken fügten der bisher verlustpunktfreien DJK Gebenbach durch ein Last-Minute-Tor nach einem Freistoß eine 1:2-Heimniederlage zu.



Den ersten Saisonsieg feierten unterdessen Fortuna Regensburg unter lautstarker Fanunterstützung beim torreichen 5:3 über Don Bosco Bamberg sowie Ligawechsler TSV Nördlingen, der beim Würzburger FV mit 2:1 erfolgreich war. Siegreich waren außerdem die DJK Ammerthal (2:1 im Derby bei der SpVgg SV Weiden) und der TSV Kornburg (1:0 gegen Großbardorf).



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Ich habe es mir fast gedacht! Ich kenne unseren Fußballplatz und wir wissen auch, dass man hier den Turnaround schaffen kann. Vor dem Spiel war ich überzeugt davon, dass wir auf der Steigerungs-Linie in Sachen Einsatzbereitschaft und Tormöglichkeiten weitermachen. Auf einmal hatten wir jedoch wenige Chancen und sind irgendwo im Mittelfeld hängengeblieben. Der sehr effiziente Gegner machte in der ersten Halbzeit aus gefühlt zwei Chancen zwei Tore. Nach einer taktischen Umstellung und mit viel Speed waren wir nach der Pause deutlich besser und griffiger. Am Ende zählen die drei Punkte. Das war sehr wichtig jetzt. Das ist Moral und Einstellung. Ich bin aber Realist genug; das Ding hätte auch eklig 3:3 ausgehen können. Dennoch bin ich froh über die drei Punkte – und ich glaube, dass wir jetzt in der Liga angekommen sind.“







Dominic Rühl (Trainer DJK Gebenbach): „Eine unnötige und bittere Heimniederlage. Insgesamt war das Spiel sehr intensiv geführt, mit gutem Tempo beider Mannschaften. Wir legten gut los und gingen ein wenig aus dem Nichts in Rückstand. Durch einen berechtigten Elfmeter machten wir verdient das 1:1. Anschließend wurde uns – warum auch immer – das 2:1 aberkannt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen wilder. Es gab beidseitig Momenta, die gewechselt haben. Wir verpassten das 2:1, ehe Bamberg die ein oder andere Möglichkeit hatte. Hintenraus müssen wir das Spiel definitiv für uns entscheiden. Der Ball sprang vom Innenpfosten raus, das leere Tor wurde nicht getroffen, wir haben Abschlüsse verpasst... Mit der letzte Aktion bekamen wir bei einem Freistoß das Gegentor.“







Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Ich bin maximal bedient. So wenig Emotionen, so wenig Leidenschaft und Bereitschaft in einem Derby zu geben, ist erschreckend. Das hat nichts mit Weiden zu tun, oder mit unserer Identität, für was wir stehen wollen.“







Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Gegen eine Spitzenmannschaft haben wir alles versucht und gut verteidigt. Leider Gottes kassierten wir in der zweiten Halbzeit zu schnell das 0:1, welches wir durch einen eigenen Fehler eingeleitet haben. Bei einem Pfostenschuss hatten wir die Riesenchance zum 1:1. Der überragende Landstorfer hatte dann wieder einen guten Kontakt und machte das 0:2. Im Großen und Ganzen haben wir alles versucht und ich glaube, dass das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist. Vier Chancen und drei Tore – so ist der Fußball in der Bayernliga. Trotzdem bin ich mit der Mannschaftsleistung zufrieden.“













Florian Bauer (Trainer TSV Kornburg): „Ich weiß, dass wir mehr können und gerade im Offensivspiel die Dinge klarer zu Ende spielen müssen. Wir sind gut reingekommen und hatten gleich zu Beginn wir zwei, drei gute Abschlüsse. Bis zur ersten Trinkpause war das wirklich gut. Danach wurden wir fahrig und haben viele kleine Fehler gemacht. In der Halbzeit haben wir minimal umgestellt. Es war dann ein ausgeglichenes Spiel. Die ganz großen Torraum-Momente gab es auf beiden Seiten nicht. Dennoch hatten wir die Mehrzahl an Aktionen Richtung Box des Gegners. Am Ende gewinnen wir verdient mit 1:0. Von der heutigen Leistung bin ich aber nicht komplett zufrieden. Trotzdem: Kompliment an die Mannschaft und Glückwunsch zum nächsten Zu-Null-Sieg.“



