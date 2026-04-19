Weiden macht es Hohkeppel schwer

Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen musste man mit einem schlimmen Ergebnis rechnen. Doch dazu kam es nicht. Und dementsprechend war Teutonia Weidens Trainer und Sportlicher Leiter trotz einer Niederlage zufrieden: „Das war bitter nötig nach der Unverschämtheit in Königsdorf. Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Wir haben nicht nur eine Reaktion, sondern auch Charakter gezeigt“, meinte Cemil Temür.
Der Fußball-Mittelrheinligist aus Würselen verlor am Ende mit 0:2 (0:1) gegen den Favoriten Eintracht Hohkeppel. Dessen Trainer bestätigte die Eindrücke von Weidens Coach. „Das war heute zäh für uns und nicht einfach. Ich bin froh, dass wir gewonnen und zu Null gespielt haben“, sagte Giuseppe Brunetto, ehemaliger Trainer des 1. FC Düren.
Es fing gar nicht gut an für die Teutonia. Eiskalt nutzte der Favorit seine erste Gelegenheit. Weiden verlor im Mittelfeld den Ball. Von rechts kam der Ball zu Mike Owusu, der ziemlich freistehend mit links einnetzte (4.). Auseinander fiel die Teutonia danach nicht. Im Gegenteil: Shadrac Don Futi allein hatte dreimal die Möglichkeit, teils eklatante Fehler der Gäste auszunutzen (9./10./18.).
Die beste Gelegenheit für den Gastgeber hatte Tamer Tuncer: Nach starker Einzelaktion lupfte er den Ball über Torwart Darlington Ticha. Doch die Eintracht klärte noch vor der Linie (37.). Gästetrainer Brunetto war hörbar unzufrieden. Die Eintracht hatte zwar meist den Ball. Viel Gefährliches sprang aber nicht heraus. Emmanuel Williams hatte die beste Gelegenheit, scheiterte im direkten Duell aber an Teutonia-Torwart Souheil Zeddoug (33.).
„Wir hatten zwar die Spielkontrolle. Aber Weiden hatte die besseren Chancen. Wenn es zur Halbzeit 2:1 für die Teutonia steht, hätte sich keiner beschweren dürfen“, gab Brunetto zu. „Wir haben uns gegen eine starke Mannschaft viele Torchancen erarbeitet. Aber es war eine Kopie der vergangenen Wochen: Ohne Tore gewinnst du keine Spiele“, ergänzte Temür.
Andere Halbzeit, ähnlicher Beginn: Eine Flanke in den Strafraum köpfte Owusu clever zu Ishak Adahchur, der freistehend das 2:0 für Hohkeppel erzielte. „Es kann nicht sein, dass wir zweimal zum Start einer Halbzeit so unkonzentriert sind und erst danach mit der Arbeit gegen den Ball anfangen“, ärgerte sich Weidens Trainer.
Dieses Mal blieb der Regionalliga-Absteiger dran: Nach einer Ecke hatte die Teutonia Glück, dass der Ball nur an die Latte knallte (55.). Kurz darauf kombinierte sich die Eintracht gut durch, mit vereinten Kräften blockten die Weidener aber mehrmals entscheidend ab (60.). „Der frühe Treffer hat uns in die Karten gespielt. Wir haben insgesamt aber auch besser agiert“, meinte Brunetto.
Ein weiterer Kopfball der Gäste ging knapp drüber (63.). Die Teutonia war nach zwei Ecken von Meik Kühnel gefährlich. Bei der zweiten verzog Tuncer im Nachschuss (71.). Ein nicht gut getimter Ausflug von Zeddoug blieb für Weiden folgenlos (78.). Ein weiterer Treffer sollte aber nicht mehr fallen.
„Hinten raus war es ein verdienter Sieg. Unsere Ambitionen bleiben gleich: Wir wollen hoch. Wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen und alle Spiele gewinnen. Das wird ein Brett. Aber wenn wir das schaffen, ist die Chance relativ hoch, dass wir aufsteigen“, meinte Brunetto mit Blick auf den Vierkampf um den Aufstieg.
21 Zähler sind noch zu vergeben, weil Porz Remis spielte, sind es für die Teutonia nun neun Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. „Mit der Leistung von heute über die gesamte Saison hätten wir mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt. Und hätten in den vergangenen Wochen einige Zähler mehr geholt. Heute bin ich zufrieden, so können wir die Saison vernünftig zu Ende spielen“, sagte Temür, der bereits für die Landesliga plant.
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