Weiden macht es Hohkeppel schwer Fußball-Mittelrheinliga: Teutonia Weiden verliert zwar mit 0:2 gegen Eintracht Hohkeppel. Der Trainer sieht trotzdem die geforderte Reaktion. von Lars Voßen · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

Mit viel Einsatz gegen den Favoriten (in Gelb): Am Ende zieht die Teutonia aber den Kürzeren. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

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Nach den Eindrücken der vergangenen Wochen musste man mit einem schlimmen Ergebnis rechnen. Doch dazu kam es nicht. Und dementsprechend war Teutonia Weidens Trainer und Sportlicher Leiter trotz einer Niederlage zufrieden: „Das war bitter nötig nach der Unverschämtheit in Königsdorf. Auf dieser Leistung können wir aufbauen. Wir haben nicht nur eine Reaktion, sondern auch Charakter gezeigt“, meinte Cemil Temür.

Der Fußball-Mittelrheinligist aus Würselen verlor am Ende mit 0:2 (0:1) gegen den Favoriten Eintracht Hohkeppel. Dessen Trainer bestätigte die Eindrücke von Weidens Coach. „Das war heute zäh für uns und nicht einfach. Ich bin froh, dass wir gewonnen und zu Null gespielt haben“, sagte Giuseppe Brunetto, ehemaliger Trainer des 1. FC Düren. Es fing gar nicht gut an für die Teutonia. Eiskalt nutzte der Favorit seine erste Gelegenheit. Weiden verlor im Mittelfeld den Ball. Von rechts kam der Ball zu Mike Owusu, der ziemlich freistehend mit links einnetzte (4.). Auseinander fiel die Teutonia danach nicht. Im Gegenteil: Shadrac Don Futi allein hatte dreimal die Möglichkeit, teils eklatante Fehler der Gäste auszunutzen (9./10./18.).

Die beste Gelegenheit für den Gastgeber hatte Tamer Tuncer: Nach starker Einzelaktion lupfte er den Ball über Torwart Darlington Ticha. Doch die Eintracht klärte noch vor der Linie (37.). Gästetrainer Brunetto war hörbar unzufrieden. Die Eintracht hatte zwar meist den Ball. Viel Gefährliches sprang aber nicht heraus. Emmanuel Williams hatte die beste Gelegenheit, scheiterte im direkten Duell aber an Teutonia-Torwart Souheil Zeddoug (33.). „Wir hatten zwar die Spielkontrolle. Aber Weiden hatte die besseren Chancen. Wenn es zur Halbzeit 2:1 für die Teutonia steht, hätte sich keiner beschweren dürfen“, gab Brunetto zu. „Wir haben uns gegen eine starke Mannschaft viele Torchancen erarbeitet. Aber es war eine Kopie der vergangenen Wochen: Ohne Tore gewinnst du keine Spiele“, ergänzte Temür.