Weiden jubelt - Coburg gewinnt wildes Spiel in Stadeln

Weidens Siegtorschütze Jahi Sylejmani (links) feiert mit seinen Mitspielern. – Foto: Florian Würthele

Der Nachholspieltag in der Bayernliga Nord am Dienstagabend bot reichlich Spannung: Im Duell zweier Abstiegskandidaten zwischen dem FSV Stadeln und dem FC Coburg fielen insgesamt acht Tore. Die formstarke SpVgg SV Weiden sicherte sich durch einen Treffer in der Schlussphase den Sieg beim ASV Neumarkt. Und auch der ASV Cham konnte auswärts voll punkten. Durch den 4:2-Erfolg gegen den ATSV Erlangen bleibt die Maloku-Elf im Titelrennen.



In dem Spiel zweier Abstiegskandidaten konnte sich der FC Coburg die drei Punkte sichern. Bereits zur Pause lagen die Gäste mit drei Toren Vorsprung in Führung. Coburg-Stürmer Höhn steuerte dabei drei Treffer zum Erfolg bei.



Fritz Kühnlenz (Co-Trainer FC Coburg): „Erstmal sind das heute wichtige drei Punkte. Nach zuvor durchwachsenen Leistungen haben wir endlich wieder ein Erfolgserlebnis. Eine brutal gute erste Halbzeit, wobei wir uns das Gegentor in der ersten Hälfte wieder selbst aufgelegt haben. Nach der Halbzeit sind wir dann nicht so rausgekommen wie erhofft und kassierten das zweite Gegentor. Trotz der Gelb-Roten Karte haben wir es geschafft, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung noch einen Treffer nachzulegen. Letztlich ein verdienter Sieg, der Hoffnung für die nächsten Spiele macht. Trotz des Erfolgs waren die drei Gegentore zu viel.“







In einer hart umkämpften Partie sicherten sich die Gäste aus Weiden schließlich die drei Punkte. Gegen den aktuell drittplatzierten ASV Neumarkt erkämpften sich die Oberpfälzer den Sieg. Den entscheidenden Treffer erzielten sie in der Schlussphase der Begegnung. Durch den Erfolg klettert das derzeit so formstarke Team von Trainer Michael Riester auf den fünften Tabellenplatz.



Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Es war ein sehr schnelles und intensives Bayernliga-Spiel beider Mannschaften, in dem wir die klareren Chancen hatten und uns den Auswärtssieg daher auch verdient haben. Besonders stolz bin ich aber auf die Art und Weise des Sieges, da wir während der Partie dreimal das System wechseln mussten und die Jungs das überragend umgesetzt und konsequent durchgezogen haben.“













In der Partie zwischen dem ATSV Erlangen und dem ASV Cham entwickelte sich zunächst ein spannendes Spiel. Die Gäste gingen früh in Führung, mussten jedoch kurz vor der Pause den Ausgleich hinnehmen. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste aus Cham dann besser aus der Kabine und erzielten schnell zwei weitere Treffer. Den Hausherren gelang kurz vor Schluss lediglich noch ein Treffer nach einem Eigentor, den Schlusspunkt setzte jedoch Chams Voigt mit seinem Elfmetertor.



Faruk Maloku (Trainer ASV Cham): „Unterm Strich ein verdienter Sieg gegen einen starken Gegner. Wir haben in der zweiten Halbzeit die richtige Antwort auf den Gegentreffer gefunden und sind dann in Führung gegangen. Es war ein verdienter Sieg am Ende, jedoch war es nicht einfach, in Erlangen zu bestehen.“