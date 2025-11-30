Weiden ist der Verlierer des Spieltags

Nur eine Negativserie endete an diesem Nachmittag für Teutonia Weiden. Die andere und entscheidendere hält weiter an. Der Fußball-Mittelrheinligist kann als Verlierer des Spieltags angesehen werden: Im „Sechs-Punkte-Spiel“ gegen den FC Hennef verlor die Teutonia mit 2:3 (0:1).

Wieder hatte es keine zehn Minuten bis zum ersten Gegentreffer der Teutonia gedauert: Einen Steilpass konnte Levi Dang früh zur Führung der Gäste verwerten (3.). „Das bricht uns immer wieder das Genick“, ärgerte sich Panagiotidis. Riesenglück hatte Weiden in Minute 13: Ein verunglückter Rückpass von Luca Barata landete bei Philipp Köhl, der komplett blank vor Vladislav Liharev stand – und daneben zielte.

Da mit Bornheim gegen Pesch ein weiterer Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt gewann, haben die Weidener jetzt fünf Zähler Rückstand auf Hennef und damit den ersten Nichtabstiegsplatz. „Wir haben in der zweiten Halbzeit leidenschaftlich gekämpft und haben wieder ins Spiel reingefunden. Aber in Summe ist das zu wenig, um Punkte mitzunehmen. Die Tabelle ist leider eindeutig, wir müssen weiter Dreck fressen“, bilanzierte Teutonia-Trainer Sawwas Panagiotidis.

Danach passierte nicht mehr viel: Dang hatte eine Chance zum Doppelpack (19.). Auf Teutonia-Seite versuchte es Shadrac Don Futi artistisch, verfehlte aber den Ball (41.). Der Schuss von Meik Kühnel ging deutlich daneben und war der erste nicht geblockte Schuss der Weidener in Durchgang eins (44.).

Der Gastgeber kam besser aus der Pause, spielte zu Beginn dominanter. Hennef spielte die Konter nicht sauber aus. Die Folge: Weiden glich aus. Don Futi brachte den Ball schön in die Mitte, dort behielt Gael Deves die Nerven und erzielte den ersten Teutonia-Treffer seit dem 19. Oktober (61.).

Die andere Negativserie – den letzten Dreier gab es vor mehr als zwei Monaten – konnte damit aber nicht beendet werden. Im Gegenteil, es wurde bitter: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß brachte Köhl die Gäste wieder in Führung (66.). „Der Freistoß wurde nicht da ausgeführt, wo das Foul war. Und der Ball rollte noch. Der Freistoß hätte so nicht ausgeführt werden dürfen. Und wir waren da nicht wach genug“, ärgerte sich Panagiotidis.

Zwei Minuten später kam ein Freistoß in den Weidener Strafraum an den zweiten Pfosten, der per Kopf in den Fünfmeterraum gelegt wurde. Fabian Ernst stand goldrichtig und netzte ein (69.). „Das ärgert mich. Wir hatten da keine Zuordnung, weil wir uns noch über die Szene davor aufgeregt haben“, meinte Weidens Trainer.

Aufgegeben hatte sich die Teutonia nicht. Vor allem die Hereinnahme der Gediktas-Zwillinge, die nach Absprache unter der Woche ein Probetraining in der Türkei absolviert hatten, brachte frischen Wind. Argjend Pacolli zielte noch knapp daneben (90.); Bekir Gediktas erzielte dann nach schöner Einzelaktion den Anschlusstreffer (90. +1). Er und sein Bruder Berat hatten jeweils noch eine Gelegenheit zum Ausgleich, der aber nicht mehr fiel.

Weiden: Liharev - Mohren, Zorbozan, Brendel, Pacolli - Kühnel (77. Guncati) - Deves (77. Ber. Gediktas), Peters, Kabuya-Badibanga, Don Futi (77. Bek. Gediktas) - Barata (66. Tuncer)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de