Nach dem Pflichtsieg gegen Schirmitz wartet nun ein anderes Kaliber auf Torjäger Philipp Götz (links) und den 1.FC Schlicht. – Foto: Josef Trummer

Weiden II winkt Platz 2: »Spielstärkste Mannschaft der Liga« Bezirksliga Nord, Nachholspiel am Mittwoch: Wasserwerkler wollen gegen Schlicht ihre Siegesserie weiter ausbauen Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord FC Schlicht SpVgg Weiden II

Nachholtermin in der Bezirksliga Nord: Die SpVgg SV Weiden II empfängt am Mittwochabend den 1.FC Schlicht. Beim ursprünglichen Termin konnte das Match aufgrund einer Platzsperre in Schlicht nicht stattfinden. Wegen fehlenden Flutlichts wurde daraufhin das Heimrecht getauscht. Gespielt wird auf dem Weidener Kunstrasenplatz. Anstoß ist um 19 Uhr.

„Wir haben die letzten Spiele auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt und wollen dieses mitnehmen“, sagt Weidens Übungsleiter Josef Rodler vor diesem Nachholspiel. Rieder, Heinl und Co. haben eine kleine Schwächephase längst wieder überwunden, sind mit vier Siegen in Folge dekoriert. Letztes Wochenende bewältigte die SpVgg die unangenehme Auswärtsaufgabe bei der SG Chambtal erfolgreich und gewann 3:1. Mit einem weiteren Dreier könnte die formstarke U23 des Bayernligisten einen Satz von Platz 5 auf Platz 2 machen. Zugleich würde man auf vier Punkte an Spitzenreiter FC Amberg heranrücken. Das ist auch das Ziel. „Wir wollen wieder unseren Fußball und unsere Idee durchziehen, ein dominantes Spiel abliefern und natürlich drei Punkte einfahren“, steckt Rodler die Zielsetzung für Mittwoch ab.









Der nun in der Gästerolle steckende FC Schlicht fuhr zuletzt den erwarteten Pflichtsieg gegen Schlusslicht Schirmitz ein. Auf dem heimischen B-Platz zeigte die Mannschaft laut ihrem Coach Bastian Ellmaier ein „ordentliches bis gutes Spiel“. Mit Weiden II wartet jetzt – ohne Schirmitz zu nahe zu treten – natürlich ein anderes Kaliber auf den Tabellenneunten. „Spiele unter der Woche haben ihre eigenen Gesetze – was heißt, diese sind nie leicht zu bestreiten“, meint Ellmaier. Dem Gegner zollt er Respekt: „Ich denke, dass wir auf die spielstärkste Mannschaft der Liga treffen, vor allem was die Fähigkeiten im eigenen Ballbesitz betrifft. Wir müssen extrem gut organisiert und diszipliniert gegen den Ball arbeiten.“