Weiden II veredelt Traumstart – Pfreimd atmet auf

Die U23 der SpVgg SV Weiden bleibt in der Bezirksliga Nord auf Erfolgskurs. Auch am dritten Spieltag war die Truppe von Trainer Josef Rodler erfolgreich. Im Heimspiel gegen den weiter punktlosen Aufsteiger SG Chambtal feierte man einen 3:0-Erfolg, der erst in der Crunch Time deutlich wurde. Den absoluten Fehlstart umgangen hat die SpVgg Pfreimd. Nach zwei Auftaktniederlagen feierte die Hartlich-Truppe einen 3:1-Heimerfolg gegen die SpVgg Vohenstrauß – und atmet erstmal auf. Dagegen warten die SF Ursulapoppenricht weiter auf den ersten Saisonsieg. Der Aufsteiger musste sich zu Hause dem FC Wernberg mit 0:2 geschlagen geben.



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Wir fingen sehr gut an und spielten die Führung schön heraus. Dann verpassten wir es den Deckel zuzumachen. So ließen wir Chambtal gefühlt das gesamte Spiel am Leben. Die zweite Halbzeit war etwas träge. Dennoch: Wir haben nach drei Spielen neun Punkten und sind natürlich hochzufrieden mit dem Saisonstart. Auch wenn mal Phasen drin sind, in denen nicht alles klappt – es ist schon sehr stark, was die Jungs abliefern.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Das erwartete Kampfspiel ist genau so eingetroffen. Vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten Halbzeit haben wir eine Chance zugelassen. Kurz nach der Halbzeit müssen wir gleich nachlegen. Nach der gelbroten Karte haben wir sehr gut dagegengehalten und sind über den Kampf gekommen. Großes Lob an meine Mannschaft für diese Leistung!“



Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Eine unnötige, bittere Niederlage. Wir haben sehr viel investiert, leider gab es am Ende keinen Ertrag. Die ersten beide Tore haben wir dem Gegner geschenkt. Nichtsdestotrotz haben wir eigentlich das Spiel gemacht. Uns mangelt es noch, konsequenter im letzten Drittel zu sein. Mehr Gedanken mache ich mir jedoch über die individuellen Fehler, die wir immer wieder dem Gegner anbieten. Da tun wir uns selbst unnötig schwer.“