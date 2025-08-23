Weiden II ringt FC Amberg nieder – Vohenstrauß zu undiszipliniert

Erste Saisonniederlage für den FC Amberg in der Bezirksliga Nord! Die Kicker von der Vils mussten sich am Samstag im Topspiel gegen die SpVgg SV Weiden II mit 0:2 beugen. Zurück in der Spur ist der 1.FC Schlicht, der gegen den TSV Tännesberg einen klaren 3:0-Heimerfolg landete. Derweil kam die zuletzt so formstarke SpVgg Vogenstrauß im Gastspiel bei Aufsteiger FC Furth im Wald nicht über eine 1:1-Unentschieden hinaus. Die Trainerstimmen.



Bastian Ellmaier (Trainer 1.FC Schlicht): „Zwei konstante und seriöse Halbzeiten von uns. Wir haben es durchgezogen von Anfang bis Ende gegen einen ersatzgeschwächten Gegner. Der Sieg war verdient. Wir hatten noch weitere Möglichkeiten, um den Sieg höher zu gestalten. Uns war wichtig, den Negativtrend zu stoppen. Aus dieser Sicht sind wir zufrieden – auch mit der gezeigten Leistung.“



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Ein verdienter Sieg für Schlicht. Wir hatten fünf Ausfälle, die uns wehtun und schwer zu kompensieren sind. Ich mache meinen Spielern keinen Vorwurf. Wir hatten auch Chancen. In diesen Momenten muss ich selbst auf dem Platz präsent sein und das Heft in die Hand nehmen. Das konnte ich heute in keiner Weise. Tut mir leid für die Mannschaft, das muss ich mir ankreiden. Gegen Upo müssen auf jeden Fall Punkte her.“









Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen richtigen starken Gegner, gegen die spielerisch wahrscheinlich stärkste Mannschaft in der Liga. Dahwr mussten wir viel leiden. Das haben wir gemacht. Letztendlich haben wir verdient mit 2:0 gewonnen, weil wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben. Ich kann nur den Hut ziehen vor dieser Mannschaftsleistung.“









Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Ich bin sowohl mit der Leistung als auch mit den zwei verlorenen Punkten nicht zufrieden. So ein Spiel müssen wir eigentlich gewinnen. Nichtsdestotrotz müssen wir die Stärke der Further Mannschaft anerkennen, die über 90 Minuten immer gefährlich war. Trotzdem: Wir hatten noch mindestens zwei Riesenchancen, die wir machen müssen und so das Spiel für uns entscheiden müssen. Es war ein bisserl ein vogelwildes Spiel mit zwei Elfmetertoren, zwei Roten Karten und Zeitstrafen. Das sagt eines aus: Wir waren undiszipliniert, zweitens konnten wir uns im letzten Drittel nicht durchsetzen.“