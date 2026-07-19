Weiden II rettet Punkt – Seitz-Einstand glückt – Auerbach chancenlos Bezirksliga Süd, der Sonntag: Pfreimd macht schon vor der Pause alles klar +++ 3:0 gegen Upo: Geglückter Punktspiel-Einstand von Schlichts neuem Trainer Sven Seitz von Florian Würthele · Heute, 19:09 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg SV Weiden II (rechts) rettete im Heimspiel gegen den SV Hahnbach nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt. – Foto: Dagmar Nachtigall

Es war das Duell des Zweiten gegen den Vierten der Vorsaison. Einen Sieger sollte dieses Top-Spiel nicht finden. Stattdessen trennten sich die SpVgg SV Weiden II und der SV Hahnbach sich am 1. Spieltag der Bezirksliga Nord 2:2-unentschieden. Wobei die Wasserwerkler mit diesem Auftakt-Punkt besser leben dürften als der Gegner, lagen die Gäste aus Hahnbach doch zwischenzeitlich schon mit 2:0 in Führung.



Keinen Auftrag hatte indes der SV 08 Auerbach. Der Aufsteiger sah sich zu Gast bei der SpVgg Pfreimd bereits zur Pause mit 0:5 im Hintertreffen. Das war dann auch der Endstand. Keinen guten Start in die neue Saison erwischten auch die Sportfreunde Upo. Die Scheler-Mannen quittierten beim 1. FC Schlicht eine verdiente 0:3-Auswärtsniederlage. Für Schlichts neuen Trainer Sven Seitz war's ein optimaler Punktspiel-Einstand gegen seinen Ex-Klub! Die Stimmen:



Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „In Summe ist es ein glücklicher Punkt für Hahnbach. Durch zwei Standardtore sind wir mit 0:2 in Rückstand geraten, haben aber immer ans uns geglaubt. Ich glaube, wenn das Spiel noch länger geht, gewinnen wir es. Ein richtig starker Auftritt, der Lust auf mehr macht.“



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Letztendlich ein gerechtes Unentschieden. Wir standen in der ersten Halbzeit kompakt. Weiden hatte relativ viel Ballbesitz und wir haben versucht, die Räume eng zu machen. Nach einer Ecke und einem Freistoß gingen wir mit 1:0 und 2:0 in Führung. Dies hat uns natürlich in die Karten gespielt. Das Anschlusstor von Weiden kurz vor der Halbzeit war nicht unverdient. Im zweiten Durchgang haben wir es sehr gut gemacht, haben kaum was zugelassen und alles gut wegverteidigt. Nach vorne hatten wir immer wieder unsere Momente, wo wir ein, zwei Situationen noch besser hätten ausspielen können. Dann ist es bitter, dass wir mit einer verunglückten Flanke, die ins lange Eck hinten reinfällt, das 2:2 bekommen. Nichtsdestotrotz sind wir sehr zufrieden – wie wir in die Saison reingekommen sind sowie mit der Art und Weise, wie wir heute als Team aufgetreten sind.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „In den ersten 20 Minuten haben wir uns etwas schwer getan. Dann waren wir voll im Spiel und konnten vor der Halbzeit noch alles klar machen! In der zweiten Halbzeit haben wir ein bis zwei Gänge zurück gedreht. Defensiv haben wir nichts zugelassen.“



Daniel Maier (Trainer SV 08 Auerbach): „Pfreimd war einfach abgezockter, hat uns die Grenzen aufgezeigt und das Spiel absolut verdient gewonnen. Wir konnten bis zum ersten Gegentor noch gut dagegenhalten. In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit hat uns Pfreimd deutlich gemacht, was uns die Saison über erwartet. In der zweiten Halbzeit haben wir uns aufs Wesentliche beschränkt. Auch wenn Pfreimd natürlich einen Gang zurückgeschaltet hat, waren wir nun relativ gut im Spiel. Das war dann so weit in Ordnung – gerade nach so einer ersten Halbzeit. Wir sehen es als Lerneffekt, wissen es richtig einzuordnen und zu bewerten. Aus solchen Spielen und von so einem Gegner können wir sehr viel lernen. Sowas hilft schon auch bei einem Entwicklungsprozess.“









