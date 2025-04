Weiden II ohne Chefcoach Rodler ins Spitzenspiel

Am Karsamstag liegt der Fokus in der Bezirksliga Nord einerseits auf einem Spitzenspiel und andererseits natürlich auf dem ultra-engen Abstiegsfight. Im Direktvergleich um Platz 2 treten die SpVgg SV Weiden II und der FC Wernberg gegeneinander an. Keine Frage: Die drittplatzierten Wernberger benötigen einen Sieg, um sich die Chance zu bewahren. Spitzenreiter SV Etzenricht muss die schwere Auswärtsaufgabe bei der DJK Arnschwang bewältigen. Unterdessen kommt es „unten“ zu einem Sechs-Punkte-Spiel zwischen dem SV Inter Bergsteig und der SpVgg Pfreimd. Viele Zuschauer dürfte das Stadt-Derby FV Vilseck gegen 1.FC Schlicht anlocken. Am Ostermontag stehen drei Nachholpartien auf dem Zettel.

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II FC Wernberg FC Wernberg



Hinspiel: 1:0. Mit monatelanger Beständigkeit und guten Leistungen hat sich die SpVgg SV Weiden II (2., 50) in eine hervorragende Lage manövriert, um das Ticket für die Landesliga-Relegation zu lösen. Einzig verbleibender Mitstreiter ist der FC Wernberg (3., 43), der sich mit jahresübergreifend sechs Siegen am Stück bis auf Rang 3 vorgeschoben hat. „Wir haben es uns verdient, hintenraus ein solches Spitzenspiel bestreiten zu dürfen“, meint FC-Trainer Adi Götz. Sein Gegenüber, Weidens Chefcoach Josef Rodler, muss für dieses Spitzenspiel passen, weil er zeitgleich für Weidens Erste als Spieler agiert. Stattdessen steht diesmal Co-Trainer Alexander Pecher in der Verantwortung. Den größeren Druck verspüren sicherlich die Gäste, schließlich müssen sie gewinnen, um sich eine Chance auf Platz 2 zu wahren.







Hinspiel: 0:3. Derbyzeit zu Ostern: im Stadtderby empfängt der FV Vilseck (15., 18) den Lokalrivalen 1.FC Schlicht (6., 37). Für die Hausherren geht es weiterhin darum, Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu hamstern. Der FC hingegen schnupperte nach einer imponierenden Siegesserie zwischenzeitlich an den Aufstiegsrängen, ehe die Winterpause offenbar zur Unzeit kam. Nach Wiederaufnahme holte die Ellmaier-Elf trotz teils ansprechender Leistungen kaum noch Zählbares und steht inzwischen im Niemandsland der Tabelle. In Vilseck trauert man indes noch dem in letzter Minute verlorenen Punkt gegen die SpVgg Weiden nach – in der Endabrechnung kann jeder Zähler über Relegation oder Direktabstieg entscheiden, doch ist man mit den Auftritten nach der Winterpause nicht unzufrieden. Gegen Schlicht geht man freilich als krasser Außenseiter in die Partie, bereits im Hinspiel hatte der FV mit 0:3 das Nachsehen. Somit wäre jeder Zähler ein willkommener Bonus. (zej)





Morgen, 15:30 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß FC Raindorf FC Raindorf



Hinspiel: 2:1. Einen herben Dämpfer im Kampf um den Klassenerhalt musste die SpVgg Vohenstrauß (9., 32) zuletzt in Grafenwöhr hinnehmen. Statt sich mit drei Punkten von den hinteren Plätzen absetzen zu können, musste die Schuster-Elf in den letzten zehn Spielminuten noch zwei Treffer hinnehmen und steckt nach der Niederlage wieder mitten im Abstiegskampf. Das Restprogramm liest sich anspruchsvoll, so dass am Samstag gegen den zuletzt schwächelnden Aufsteiger FC Raindorf (8., 36) unbedingt gewonnen werden sollte. SpVgg-Trainer Martin Schuster bleibt gewohnt zuversichtlich und fordert von seiner Mannschaft eine Reaktion: „Wir schauen nur auf uns und versuchen eine konzentrierte Leistung zu bringen. Die Gründe für die Niederlage in Grafenwöhr haben wir ausführlich analysiert und werden die Fehler abstellen. Raindorf verfügt über viel individuelle Qualität, daher müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn wir die Partie siegreich gestalten wollen. Genau das erwarte ich von meinen Spielern.“ (mwr)







Hinspiel: 2:0. Durch den 2:1-Erfolg unter der Woche in Pfreimd hat sich der FC Weiden-Ost (4., 39) allen Abstiegssorgen entledigt. Entsprechend gelassen kann man den fünf verbleibenden Aufgaben entgegensehen. Kaum noch Sorgen hat auch Tabellennachbar TSV Tännesberg (5., 38), zuletzt mit 2:0 in Schlicht erfolgreich. Der Sieger dieser Partie knackt die 40-Punkte-Marke. Und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, hinter dem enteilten Führungsduo als Dritter und damit als „Best of the Rest“ ins Ziel zu kommen.







Hinspiel: 3:4. Nichts anderes als ein Sieg zählt für die abstiegsbedrohte SV Grafenwöhr (14., 29). Sie muss zum dem Abstieg entgegen taumelnden Tabellenschlusslicht TuS Schnaittenbach (16., 7). Am vergangenen Spieltag konnte sich Grafenwöhr über drei verdiente Punkte gegen Vohenstrauß freuen. Die Hausherren dagegen gingen gegen Pfreimd mit 0:10 unter, waren extrem ersatzgeschwächt. Auf personell wieder mehr Alternativen hofft Spielertrainer Ralph Egeter für die letzten Saisonspiele. In jedem Fall brauchen die Gäste, denen zwei Punkte vom rettenden Ufer trennen, unbedingt einen Sieg. „Wir müssen nachlegen und dürfen den Gegner trotz der vergangenen Niederlage nicht unterschätzen. Schnaittenbach kann befreit aufspielen und will endlich ein Heimspiel in dieser Saison gewinnen. Wir hingegen brauchen die drei Punkte dringend, um weiter an der Möglichkeit des Klassenerhalts festzuhalten. Es liegt an uns das Spiel zu gewinnen, wir dürfen den Gegner in keiner einzigen Minute unterschätzen“, mahnt SV-Coach Martin Kratzer eindringlich. (fdr)





Morgen, 16:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg SpVgg Pfreimd Pfreimd



Hinspiel: 0:4. Ein sogenanntes Sechs-Punkte-Spiel steigt im Amberger Süden: Sowohl der SV Inter Bergsteig (10., 32) als auch die SpVgg Pfreimd (13., 30) brauchen unbedingt Zählbares, um den hinteren Plätzen zu entfliehen. Pfreimd verpasste es am Mittwoch im Heimspiel gegen Weiden-Ost, die Relegationszone zu verlassen. Die Luft wird dünner. Verpasstes will man am kommenden Doppel-Spieltag gegen Inter Amberg und Vilseck nachholen. „Leider konnten wir in den zwei Nachholspiele trotz guter Leistungen nicht punkten. Wir benötigen weiterhin jeden Punkt, es geht extrem eng in der Tabelle zu. Mit einem Sieg könnten wir an Inter vorbeiziehen, allerdings könnte uns Inter auch distanzieren. Wir brauchen dort eine defensiv starke Leistung. Außerdem müssen wir vorne effektiver agieren und diese engen Spiele auf unsere Seite ziehen“, fordert Pfreimds Spielertrainer Bastian Lobinger. Sein Pendant auf Amberger Seite, Helmut Jurek, sieht die Seinen bereit: „Wir haben die Woche über konzentriert gearbeitet und sind bereit für einen heißen Kampf.“







Hinspiel: 1:2. Einmal kräftig durchatmen war vergangenen Sonntag angesagt bei der SpVgg Willmering-Waffenbrunn (11., 31). Dank des 1:0-Heimsiegs gegen Raindorf – ein Elfmetertor reichte zur vollen Punktausbeute – verweilt man weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz. Allerdings bleibt die Gefahrenzone bedrohlich nah. Und so wäre ein Punktgewinn am Karsamstag von immenser Wichtigkeit. Auch Kontrahent SV Hahnbach (7., 36) war zuletzt siegreich, und zwar satt mit 4:0 gegen Arnschwang. Mit jetzt 36 Zählern sind die Hahnbacher aus dem Gröbsten raus, sollten sich aber keinesfalls ins Sicherheit wiegen. Ergo soll die Heimreise aus dem Landkreis Cham nicht mit leeren Händen angetreten werden müssen.





Morgen, 17:30 Uhr DJK Arnschwang Arnschwang SV Etzenricht Etzenricht



Hinspiel: 0:1. Die DJK Arnschwang (12., 31) belegte mit kleinen Unterbrechungen einen Stammplatz in der Staffel Süd der Bezirksliga und wurde erstmals in den Norden versetzt. Dort rangiert die von Routinier und Spielertrainer Christian Ranzinger eingestellte Elf auf Platz 12 (31). Somit besteht Zugzwang im Bayerwald und das bedeutet wiederum erhöhten Widerstand für die Gäste vom SV Etzenricht (1., 56). Furore im DJK-Angriff verursacht Florian Kohlbeck, sein Konto liegt bei inzwischen 17 Treffern. Die Erfahrungen des Hinspiels schwingen beim Ausblick von Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl mit, wenn er sagt: „Im Hinspiel sind wir auf einen sehr starken Gegner getroffen und ich gehe schwer davon aus, dass uns das auswärts erst recht erwarten wird. Dementsprechend gilt es, hochfokussiert in dieses Spiel zu gehen und wieder von Neuem alles zu geben.“ (war)





Am Ostermontag holen nach:





Mo., 21.04.2025, 14:15 Uhr FC Wernberg FC Wernberg TSV Tännesberg Tännesberg