Weiden holt »Maximum heraus« – Fortuna atmet auf

Gerade noch so hat die SpVgg SV Weiden am Freitagabend eine Heimniederlage abgewendet. Gegen einen spielstarken, doch personell angezählten TSV Kornburg lag die Riester-Elf zur Halbzeitpause mit 0:2 hinten. Bis weit in die Nachspielzeit stand es 1:2. Chris Sibler Kopfball-Abprallertor beschwerte den Wasserwerklern doch noch einen Punkt – welcher laut Trainer Michael Riester an diesem Abend das maximal Mögliche gewesen sei. Im Parallelspiel konnte der SV Fortuna nach fünf Spielen ohne Sieg seine Negativserie stoppen. Die Regensburger setzten sich beim TSV Neudrossenfeld mit 2:0 durch. Aufgrund der zweiten Halbzeit war der Fortuna-Erfolg verdient. Allerdings hätte im ersten Durchgang SV-Verteidiger Nocerino wegen einer Notbremse die Rote Karte sehen können, ja müssen, doch der Schiedsrichter beließ es bei Gelb.



Andreas Baumer (Trainer TSV Neudrossenfeld): „Vorab: Die Regensburger haben eine brutale Qualität in der Offensive. Wir haben es in der ersten Halbzeit grundsätzlich gut gemacht, haben in der zweiten Halbzeit die Qualität jedoch nicht mehr auf den Platz gebracht, die nötig gewesen wäre. Hätte es die Rote Karte an Fortuna in der ersten Hälfte gegeben, wäre das Spiel ganz anders gelaufen.“



Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Gegen einen destruktiven Gegner haben wir versucht, gut Fußball zu spielen und wenige Fehler zu machen. Das ist uns gelungen. Ich bin froh, dass wir unseren Stiefel durchgezogen haben und zu Möglichkeiten gekommen sind. Glück hatten wir, dass es bei der kniffligen Szene keine Rote Karte an Nocerino gab. Da hat uns der Schiri am Leben gelassen – wobei wir in dafür in den letzten Spielen Pech hatten. Insgesamt haben wir verdient gewonnen; das Chancenplus lag auf unserer Seite. Hintenraus hätten wir es höher gestalten können. Ich bin froh über die drei Punkte, die hoffentlich den Ende der Negativserie markieren.“









Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Das war das Maximum, was du aus diesem Spiel mit dieser verschlafenen ersten Halbzeit noch rausholen konntest. Daher dürfen wir uns heute über einen gewonnen Punkt sowie über die Reaktion in der zweiten Halbzeit freuen.“



Eldin Becic (Torwart SpVgg SV Weiden): „Ich war bei beiden Treffern in der ersten Hälfte nicht unschuldig. Wir haben trotzdem viel im Spiel geleistet. Fest steht: Wir müssen mehr leisten, denn wir können einfach mehr.“



Hendrik Baumgart (Trainer TSV Kornburg): „Dass wir die zwei Punkte hergegeben haben, ist bitter für uns. Doch wir haben in der letzten Woche neun Grippekranke gehabt, mussten ohne Torwart trainieren. Wir hatten Weiden deswegen gebeten, das Spiel zu verschieben, aber das ist ein weiterer Nebenkriegsschauplatz.“