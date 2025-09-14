Weiden holt in Porz den ersten Sieg

Fußball-Mittelrheinligist Teutonia Weiden gewinnt in Porz mit 2:1. Der Erfolg wird von einer schweren Verletzung überschattet.

Am Abend nach dem ersten Saisonsieg waren die Gedanken von Teutonia Weidens Trainer Sawwas Panagiotidis bei seinem Stürmer Rudi Kiambeli. „Er hat sich wahrscheinlich den Unterschenkel gebrochen, wurde vom Hubschrauber in die Klinik gebracht“, berichtete Weidens Trainer.

In der 70. Minute hatte Kiambeli in der Mittelrheinligapartie zwischen Porz und Weiden eine Hereingabe noch zum 1:0 verwertet und war dabei vom Porzer Torwart getroffen worden. Die Partie war danach lange unterbrochen. Shadrac Don Futi (80.) gelang das 2:0., ehe Porz durch Taylan Gülmez (86.) zum Anschlusstreffer erzielte. Weidens neuer Torhüter Vladislav Liharev hielt sein Team mit einigen guten Paraden im Spiel, Weiden überstand die Schlussphase.

Porz hatte Möglichkeiten zum Ausgleich, auf der anderen Seite hätte Weiden auch den dritten Treffer markieren können. „Natürlich sind wir sehr zufrieden mit dem Spiel und dem Ergebnis. Aber unsere Gedanken sind in erster Linie bei Rudi“, sagte Panagiotidis am Abend.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de