Weiden hofft auf kleine Siegesserie: "Die Liga ist echt saustark"

Otto: "Weiden ist zurück"

"Im Hinspiel waren wir leider nicht in der Lage, größte Torchancen zu nutzen und in Führung zu gehen, haben unter anderem einen Elfmeter verschossenen und haben am Ende absolut verdient – auch in der Höhe – verloren“, blickt SSV-Coach Alex Otto zurück. Diesmal soll es anders laufen: "Wir versuchen am Sonntag wieder einmal gegen eine personelle Top-Mannschaft der Liga dreifach zu punkten." Otto erwartet die Teutonia, die in der Hinrunde für Furore gesorgt hat und blendet die Ereignisse zum Start ins Jahr 2025 beim Gegner aus. "Weiden ist seit dem Halbfinalspiel im Mittelrheinpokal gegen Viktoria wieder 'zurück'. Die knappe Niederlage gegen Viktoria Köln und der Sieg nach 0:2-Rückstand am vergangenen Sonntag gegen den FC Hürth bestätigen dies."