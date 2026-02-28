Weiden hadert – Stadeln mit Remis gegen FCI

22. Spieltag der Bayernliga Nord am Samstag: Cham und Großschwarzenlohe konnten jeweils einen knappen 1:0-Erfolg verbuchen, während sich Stadeln und Ingolstadt II mit 0:0 trennten. Die Zweitvertretung des Jahn beim beim 2:0-Heimerfolg gegen Coburg ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg.
Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter TSV Neudrossenfeld): „Cham war bissiger und griffiger. Mit zunehmender Dauer hat sich ein ansonsten guter Schiedsrichter von der Chamer Theatralik täuschen lassen und mit einem fragwürdigen Platzverweis und einer Fehlentscheidung zum 1:0, das Spiel entschieden. Letztlich hatten wir in den 90 Minuten keine wirkliche Torchance und somit nicht unverdient verloren.“
Markus Müller (Innenverteidiger SC Großschwarzenlohe): „Grundsätzlich war es ein guter Start von uns ins Spiel. Wir haben uns für die starken ersten 20 Minuten mit dem Führungstreffer belohnen können. In dieser Phase haben wir es dann allerdings verpasst, nachzulegen. Dadurch haben wir den Gegner wieder ein Stück weit ins Spiel gebracht. Am Ende des Tages ist der Sieg verdient, weil wir die Tugenden die uns auszeichnen auf den Platz gebracht haben.“
Michael Riester (Trainer SpVgg SV Weiden): „Auch wenn es sicherlich kein Zuckerschlecken auf diesem Boden und zu dieser Zeit war, hast du trotzdem zehn Großchancen die du nicht nutzt. Schade, dass du durch die eine Unachtsamkeit, in der du als letzter Spieler den Ball verlierst, das gesamte Spiel verlierst.“
Manfred Dedaj (Trainer FSV Stadeln): „Im ersten Punktspiel 2026, vor allem nach langer Zeit wieder mal auf Rasen, haben wir in der ersten Halbzeit gut dagegen gehalten. Ab der 60. Minute hat uns dann etwas die Kraft gefehlt, da hatte der Gegner dann ein, zwei größere Chancen. Viele hatten im Vorfeld vielleicht mit einer Niederlage gerechnet, aber die Jungs haben alles reingehauen. Deshalb war es ein guter Einstieg ins neue Jahr.“
Fritz Kühnlenz (Co-Trainer FC Coburg): „Kurz nach dem Spiel tut die Niederlage super weh! Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt. Ich würd sogar sagen, dass das eines unserer besten Saisonspiele gewesen ist. Zur Halbzeit hätten wir auch eigentlich mit zwei Toren führen müssen. Unterm Strich war es eine gute Leistung von der wir uns am Ende allerdings nichts kaufen können.“