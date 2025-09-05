Weiden gegen Wegberg-Beeck live im Radio

Das Voting ist beendet – und das Ergebnis eindeutig: Das Mittelrheinliga-Duell zwischen dem FC Teutonia Weiden und dem FC Wegberg-Beeck hat sich mit 43,4 Prozent der Stimmen klar durchgesetzt. Damit wird „Radio Sunshine“ am Wochenende live in Ausschnitten von dieser Partie berichten.

Die weiteren Spiele landeten deutlich dahinter: Germania Lich-Steinstraß – Union Schafhausen erhielt 9,8 Prozent, Viktoria Arnoldsweiler – Eintracht Verlautenheide 18,9 Prozent, SV Uevekoven – SV Breinig 11,2 Prozent und Rasensport Brand – SV Helpenstein 16,8 Prozent.

Für Weiden und Wegberg-Beeck ist es schon am zweiten Spieltag ein wegweisendes Duell. Beide Teams hatten sich den Saisonstart anders vorgestellt: Die Elf von Trainer Sawwas Panagiotidis ging beim SV Bergisch Gladbach 09 mit 0:4 unter, während Wegberg-Beeck nicht über ein 3:3 gegen die SpVg Porz hinauskam.

Damit steht fest: Das Radio-Sunshine-Spiel der Woche kommt aus Weiden.