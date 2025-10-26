Weiden fehlt „der letzte Punch“

Der Tag fing nicht gut, sondern mit einer schlechten Nachricht an. Bei Teutonia Weiden wurden die Musikbox und Bälle gestohlen. Personell gab es in den vergangenen Wochen sowieso einige schlechte Nachrichten beim Fußball-Mittelrheinligisten: Sperren, Verletzungen und Krankheiten sorgten auch an diesem Wochenende – und vermutlich darüber hinaus – dafür, dass wichtige Spieler fehlten und die Bank quantitativ dünn besetzt war.

Eine weitere schlechte Nachricht gab es für die Teutonia früh im Spiel: Fortunas Zweitvertretung erzielte mit der ersten Chance gleich ein Tor: Timo Bornemann stand nach einem flachen Ball von links im Strafraum goldrichtig (6.). „Nicht nur für mich war der Ball vorher klar im Aus. Und eventuell war es auch Abseits“, meinte Panagiotidis. Direkt im Gegenzug verpasste Bekir Gediktas gegen seinen Ex-Verein nach schöner Einzelaktion den Ausgleich, weil Ex-FCDler Jannick Theißen noch dran war (7.).

Und vor den Augen einiger ehemaliger Weidener – Pressesprecher, Sportlicher Leiter, Co-Trainer – und eines aktuellen Alemannia-Spielers lautete die nächste schlechte Nachricht: Die Teutonia verlor ihr Heimspiel gegen die Zweitvertretung von Fortuna Köln mit 0:3 (0:1). „Wir haben ein gutes Heimspiel gezeigt – trotz sieben Ausfällen. Aber davon können wir uns nicht viel kaufen. Es ist eine bittere Niederlage“, bilanzierte Trainer Sawwas Panagiotidis.

Viel zu tun hatten beide Torhüter danach nicht, gefährlich wurde es trotzdem in beiden Strafräumen hin und wieder: Die Kölner sorgten nach ruhenden Bällen für Gefahr (21./37.). Auf Weidener Seite taten das Tamer Tuncer nach schöner Einzelaktion (29.) und Kapitän Meik Kühnel nach einem Freistoß (31.).

Einmal musste Vladislav Liharev dann aber auch sein Können zeigen: Kühnel verlor in gefährlicher Position den Ball, die Kölner schalteten schnell um, scheiterten aber an Weidens Torwart (38.). So ging es mit dem 0:1 aus Weidener Sicht in die Kabinen. „Uns hat der letzte Punch gefehlt. Wir haben uns nicht gut ins letzte Drittel durchkombiniert“, sagte Panagiotidis.

Auch in Halbzeit zwei hatte die mit einigen Spielern aus der Regionalliga-Mannschaft verstärkte Kölner Zweitvertretung die erste Chance, vergab sie aber dieses Mal (56.). Die Teutonia war bemüht, schaffte es aber kaum, gefährlich in den Fortuna-Strafraum zu kommen. Der Schuss von Gael Deves hatte zu wenig Druck (58.). Auch die Versuche von Marcus Peters (69.) und Kühnel (84.) waren nicht zwingend genug.

Die etwas müde wirkenden Kölner waren bei Kontern gefährlich. Argjend Pacolli rettete einmal stark in höchster Not (71.). Die eingewechselten Jamal Issifou (78.) und Salvatore Giambra (90.) vergaben zunächst die Entscheidung. Die brachte dann Erstgenannter per Doppelpack in der Nachspielzeit: Das 2:0 per Abstauber, das 3:0 nach unnötigem Ballverlust der Teutonia im Aufbau.

So lautete die abschließende schlechte Nachricht des Tages: erneut null Punkte und ein Ergebnis, das klar aussah, aber nicht unbedingt die Kräfteverhältnisse und Leistung des Gastgebers an diesem kalten Nachmittag widerspiegelte. „Wir haben ein Spiel auf Augenhöhe gezeigt. Bis auf das Hohkeppel-Spiel hatten wir zuletzt drei Duelle, in denen wir uns mehr Lohn versprochen hatten aufgrund unserer Leistungen“, sagte Panagiotidis vor den Duellen mit dem 1. FC Düren und dem FC Pesch.

Weiden: Liharev - Mohren (46. Don Futi), Zorbozan, Peters, Pacolli - Kühnel - Tuncer, H. Kilic, Guncati (46. Kabuya-Badibanga), Deves (75. B. Kilic) - Bek. Gediktas (80. Brendel)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de