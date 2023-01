Weiden, Donaustauf & Co. legen los: Erstes Test-Wochenende wartet Oberpfälzer Bayernligisten starten rein in ihre Testspielriegen – Die Übersicht

Unter winterlichen Bedingungen geht es an diesem Wochenende erstmals wieder draußen zur Sache. Zumindest in höherklassigen Sphären. So vollführen alle sieben Fünftligisten des Bezirks ihren Testspielaufgalopp. Unter anderem warten Gegner aus der Regionalliga Bayern. Bereits heute Abend um 18.30 Uhr stehen sich auf dem Vilzinger Kunstgrün die heimische DJK und der ASV Neumarkt gegenüber, der gleich am Samstag nochmal testet. Wir halten Euch in den kommenden Wochen stets up to date, was die Vorbereitungsspiele unserer Bezirks- bis Regionalligisten angeht.

Eine Stunde lang ganz ordentlich, in einer Phase sogar richtig frech und mutig, hintenraus aber mit (zu) vielen individuellen Fehlern – so lässt sich der Auftritt von Regionalligist Vilzing vorige Woche gegen das Profiteam des SSV Jahn (1:5) zusammenfassen. Auf mehr Fehlerfreiheit und natürlich ein erfolgreiches Abschneiden ist DJK-Trainer Josef Eibl fürs heutige Abend-Match auf heimischem Geläuf gegen Bayernligist ASV Neumarkt aus. Eibl wird taktisch ein paar Dinge ausprobieren, muss hierbei noch auf die sich im Aufbautraining befindlichen Nico Dantscher und Franz Wendl verzichten.





Das Vilzinger Trainerduo Josef Eibl (rechts) und „Co“ Matthias Graf erhofft sich aus dem abendlichen Testkick gegen Neumarkt weitere Erkenntnisse. – Foto: Florian Würthele





Darüber hinaus stehen weitere interessante Vergleiche an. Ein Trio bekommt es mit Gegnern aus der Regionalliga Bayern zu tun: Ammerthal testet bei der U23 von Greuther Fürth, Gebenbach bei den Würzburger Kickers. Und Michael Riester, der neue Trainer der SpVgg SV Weiden, bittet seine Mannschaft zum Abschluss der ersten Trainingswoche gegen Regionalliga-Neuling SpVgg Hankofen-Hailing aufs Feld. In Bad Kötzting messen sich die Badstädter mit dem SV Donaustauf und wollen dabei eine gute Figur abgeben. Überall gleicht der erste Test natürlich mehr einer Bestandsaufnahme, wie weit und wie fit die Akteure schon sind nach der Winterpause.



Am Freitag spielt:



18.30 Uhr: DJK Vilzing – ASV Neumarkt



Am Samstag spielen:



14 Uhr: Würzburger Kickers – DJK Gebenbach (in Randersacker)

1. FC Bad Kötzting – SV Donaustauf

SpVgg Greuther Fürth II – DJK Ammerthal

SSV Jahn Regensburg II – TSV Bogen

SpVgg SV Weiden – SpVgg Hankofen-Hailing

FSV Stadeln – ASV Neumarkt (in Roßtal)

14.30 Uhr: SK Petrin Pilsen – SpVgg Lam



Am Sonntag spielen:



14 Uhr: SV Schalding-Heining – FC Tegernheim

16 Uhr: ASV Cham – SpVgg Deggendorf