Weiden bei Eltersdorfer „Quecken“ letztlich chancenlos Über die Berechtigung des Siegs des Aufstiegsaspiranten gegen den ums Überleben kämpfenden Gast gab es am Ende keine Diskussion

Der „David“ wollte dem „Goliath“ Paroli bieten, doch die Überraschung blieb aus. Die SpVgg SV Weiden kassierte beim über weite Strecken klar überlegenen Gastgeber aus Eltersdorf eine verdiente 1:3 (0:2)-Niederlage, die insgesamt nun neunte Einbuße im zehnten Match in Folge. Die „Quecken“ dagegen verbesserten ihre Chancen auf einen sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga und rückten dem Führungsduo aus Gebenbach und Bamberg auf die Pelle. „Wir müssen unsere Punkte wirklich woanders holen, als bei einer engagierten, spritzigen und stabileren Mannschaft, die es sich leisten kann, erst in der 80. Minute mit Christopher Kacun einen ehemaligen Bundesligaspieler und U19-Nationalspieler einwechseln zu können“, bewertete Sportlicher Leiter Rüdiger Hügel die 90 Minuten im Erlanger Stadtteil realistisch.

Erneut machte die SpVgg SV Weiden sich das Leben in der Fremde schwer, denn Engagement und Willen waren den Akteuren nicht abzusprechen und man hatte auch die ein oder andere gute Chance, musste aber frühzeitig schon einem Rückstand hinterherlaufen. Nach einem Alleingang von Martin Fischer klärte zwar Keeper Fabian Scharnagl zunächst noch zur Ecke, musste dann aber die Kugel doch aus dem Netz holen, nachdem der von drei Weidenern umringte Robin Renner den in die Box geschlagenen Eckstoß zur schnellen 1:0-Führung der Eltersdorfer einköpfte (3.).

Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt, so setzte Erol Özbay zum Alleingang in der vierten Minute an, legte sich vor dem Keeper der Eltersdorfer die Kugel zu weit vor. Und nur neun Minuten später war es erneut Özbay, der nach erneutem Solo den Ausgleich am Fuß hatte, aber der Ball flog über die Querstange. „Özbay hatte zwei Mal die Chance zum Ausgleich, aber es sollte nicht sein“, so SpVgg-Coach Rüdiger Fuhrmann, während Rüdiger Hügel hier die Cleverness und Abgezockheit vermisste, um solche Situationen gewinnbringend zu nutzen. Im weiteren Verlauf übernahm der Tabellendritte jedoch immer mehr die Spielführung. Martin Fischer scheiterte noch am gut reagierenden Weidener Keeper Fabian Scharnagl, der gerade noch mit dem Fuß klärte (27.), ehe das Spielgerät nur fünf Minuten später doch im Tornetz zappelte. Ein halbhoch in den Weidener Strafraum geschlagener Ball fand Robin Renner, der zunächst SpVgg-SV-Youngster Tobias Gerber versetzte und dann auch noch Keeper Fabian Scharnagl düpierte, ehe er zum 2:0 einschob und damit seinen zehnten Saisontreffer markierte (32.).

So gingen die Max-Reger-Städter mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Kabine, aus der sie allerdings mit Moral, Entschlossenheit und neuem Mut wieder auf den Platz zurückkehrten. Keine drei Umdrehungen hatte der Zeiger absolviert, da war Weiden im Spiel zurück. Erol Özbays Schuss konnte SC-Keeper Oleksandr Churilov wohl noch parieren, den Abpraller versenkte David Bezdicka dann aber doch aus sieben Metern zum 1:2 (48.). Allen, die nun auf eine Wende gehofft hatten, zeigte der Gastgeber allerdings sofort, dass er die nicht zulassen würde. Unbeeindruckt vom Anschlusstor zeigten die Eltersdorfer nun ihre Qualitäten gegen einen Aufsteiger, der zwar bemüht blieb, große „Aufreger“ initiierte aber eindeutig nur der Gastgeber. Moritz Fischer und Julian Konrad scheiterten bei guten Möglichkeiten (58./71.) am besten Weidener, Fabian Scharnagl und auch bei einem 20-Meter-Freistoß Maximilian Göbhardts reagierte der SpVgg SV-Schlussmann prächtig und lenkte das Runde gerade noch an den Außenpfosten (74.). Der dritte Gegentreffer für die Gäste lag also in der Luft, sollte dann aber doch vorentscheidend fallen, als Manuel Stark per Schrägschuss aus halbrechter Position zum 3:1 einnetzte (76.). In der Schlussviertelstunde kontrollierte der Gastgeber das Geschehen und brachte den erhofften Heimsieg gegen eine spielerisch doch deutlich unterlegene Wasserwerkelf ohne Probleme über die Zeit.

„Dem Team darf man keinen Vorwurf machen. Sie haben zu hundert Prozent ihr Können in den Dienst des Vereins gestellt“, so Rüdiger Hügel im Resümee nach dem Schlusspfiff. Klar ist, dass die SpVgg SV Weiden den eingeschlagenen Weg, auf Eigengewächse in der Bayernliga Nord zu setzen, trotz der prekären Tabellensituation fortsetzen und mit den jungen Spielern versuchen wird, den Klassenerhalt zu schaffen. Beispiele sind Akteure wie Tobias Gerber und Stefan Pühler, die in Eltersdorf in der Anfangs standen. „Bayernliga hat was mit Qualität und Erfahrung zu tun und diese fehlt uns gerade in unserem jungen Team. Das ist keine Kritik an den Spielern, die in unserer Jugend groß geworden sind. Wir müssen im Juniorenbereich einfach wieder in höheren Ligen spielen, um es den Talenten in der Bayernliga dann leichter zu machen“, so Hügel erklärend.

Für die Schwarz-Blauen ist nun immer noch nicht Winterpause, steht doch am Samstag, 3. Dezember (14 Uhr) eine weitere Auswärtspartie auf dem Terminplan, man gastiert beim ASV Cham. Hier wird ein letztes Mal in diesem Jahr versucht werden, in der Fremde den Bock endlich umzustossen.