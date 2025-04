Weiden ärgert den Favoriten sehr lange

Es wäre fast die für den Fußball so typische besondere Geschichte geworden: In der Nachspielzeit hatte der Underdog bei einem Gestochere im Fünfmeterraum noch mal die große Chance, in die Verlängerung zu kommen. Statt ins Tor ging der Ball aber vorbei – und ein Raunen durch das Jupp-Derwall-Stadion.

„Ich bin sehr stolz auf das Team und auf das, was wir heute abgeliefert haben. Das Spiel kam zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben gezeigt, dass die Mannschaft lebt“, meinte Kapitän Meik Kühnel. „Jeder ist für jeden gelaufen. Die Jungs waren top. Das zeigt das Potenzial dieser Mannschaft“, meinte auch Yassine Ali Gnondi.

Schon Teutonias erste Halbzeit gehörte mit Sicherheit zu den Besseren in dieser Saison. Die Viktoria startete zwar gut, hatte in Minute 4 und 10 die ersten Chancen. Die hochprozentigeren hatte aber der Gastgeber: Erst köpfte Sulayman Dawodu nach einem schönen Angriff und einer genauen Flanke von Nuredin Alikahn knapp neben das Tor (12.). Dann schlenzte Kühnel einen Freistoß auf die Latte (20.). „Ein paar Zentimeter tiefer, und das Ding läuft hier ganz anders“, ärgerte sich der Kapitän: „Das Quäntchen Glück hat etwas gefehlt heute.“

Danach passierte in beiden Strafräumen nicht mehr viel. Dem Favoriten war nicht anzumerken, dass er zwei Ligen höher spielt als die Teutonia. Der Gastgeber stand hinten gut. Nur einmal war er nicht ganz auf dem Posten: Kurz vor der Pause vollendete Serhat Güler einen Steckpass zur Halbzeitführung (45.). „Ein ziemlicher Nackenschlag“, fand Kühnel. „Ein dummer Gegentreffer, da waren wir gedanklich wohl schon in den Kabinen“, ergänzte sein Trainer.

Die Gäste kamen besser aus der Pause: Nach einer Ecke mussten die Weidener auf der Linie klären (52.). Güler schrubbte nach einer weiteren Ecke über den Ball und verzog (56.). Die Gäste blieben gefährlich, es sah zunächst mehr nach dem 2:0 als 1:1 aus. Die Schlussphase gestaltete die Teutonia dann wieder ausgeglichener. „Dem Gegner hat man das gefährliche Ergebnis angemerkt, etwas Angst war da“, fand Kühnel.

Dawodus Schuss ging deutlich drüber (70.). Einen Kopfball hätte sich die Viktoria fast ins eigene Netz gelegt (81.). Die größte Chance auf das 2:0 vergab der eingewechselte Robin Velasco (86.). Wie der Ball nicht ins Tor, sondern an die Latte knallen konnte, war wohl für die meisten der 550 Zuschauer nicht zu erklären.

Zwei große Chancen

In der ersten Minute der Nachspielzeit hatte Robin Ahns die große Chance auf den Ausgleich, scheiterte aber am Viktoria-Torwart Eduardo Dos Santos Haesler. Den Gegenzug stoppte wieder der an diesem Abend starke Jan Gruhn, der Ball und Gegner trocken wegschrubbte.

Kurz darauf flog der Ball noch mal in den Strafraum, aus dem Gestochere im Fünfmeterraum wurde aber nicht der von den meisten Fans ersehnte Treffer. „Ich hätte die Viktoria gerne bis Mitternacht hier gehabt. Die wenigen Chancen, die du hast, musst du machen“, sagte Zenk.

Die Viktoria zog damit ins Finale ein und wartet nun, ob Regionalligist Fortuna Köln oder Drittligist Alemannia Aachen am 16. April folgen wird. Für die Teutonia geht es am Sonntag beim FC Hürth in der Liga weiter, die zuletzt ergebnistechnisch nicht der Lieblingswettbewerb des Teams gewesen war. „Für uns heißt es jetzt: Dreier holen“, meinte Ali Gnondi. „Die Eindrücke von heute müssen wir mit in die verbleibenden Ligaspiele nehmen“, ergänzte Kühnel.

Das längere Schlusswort mit klarer Botschaft zwischen den Zeilen hatte der Trainer: „Wie versprochen, ist es heute nicht zweistellig geworden. Man hat heute kaum einen Klassenunterschied gesehen. Ich bin stolz auf meine Jungs. Wenn wir so in der Liga auftreten, gibt es wenig Teams, die uns besiegen können. Ich hoffe, es geht bis zum Sommer so weiter. Die Jungs sind alles Sportler und wollen bis dahin durchziehen. Was dann passiert, wird man sehen.“

Weiden: Said - Braun, Ahns, Gruhn - Alikahn, Ruhrig (83. Tuncer), Kühnel, Hircin, Cetin - Ali Gnondi, Dawodu (88. Tudilo)

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de