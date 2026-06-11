Weidas Ü32 auf großer Bühne Der frisch gebackene Ü32-Thüringenmeister hat sich auf den Weg zur Deutschen Meisterschaft gemacht. Am heutigen Vormittag (Donnerstag) startete die Mannschaft des FC Thüringen Weida vom heimischen Sportpark Roter Hügel in Richtung Calw. Die 421 km lange Reise führt die Weidaer in die Partnerstadt, die ganz bewusst als Quartier für die kommenden Tage ausgewählt wurde. von FC Thüringen Weida · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: © FC Thüringen Weida

Die Spiele der Deutschen Meisterschaft werden am 12. und 13.06.2026 in Rutesheim ausgetragen. Der Spielort liegt rund 25 Fahrminuten von der Unterkunft entfernt und für den FC Thüringen Weida ist es bereits die vierte Teilnahme in Folge an der Deutschen Meisterschaft. Nach den Turnieren in Neuenburg am Rhein, Hildesheim und Schneverdingen geht es wieder nach Baden-Württemberg. Mit großer Vorfreude und dem Ziel, Thüringen würdig zu vertreten, macht sich das Team nun auf den Weg in den Süden Deutschlands.

Der ehemalige Nationalspieler Cacau hat den FC Thüringen Weida in Gruppe E gelost. Dort wartet auf die Fußballer vom Roten Hügel eine echte Herausforderung. Mit FT Braunschweig befindet sich der Deutsche Meister des Jahres 2024 in der Gruppe und damit einer der Topfavoriten auf den Titel. Gegen die Niedersachsen bestreiten die Weidaer auch ihr erstes Turnierspiel am Freitag um 17:00 Uhr. Bereits um 18:30 Uhr wartet mit der SpVg SW Breckerfeld die nächste Aufgabe, ehe um 19:30 Uhr das Duell gegen den TV Neuler auf dem Spielplan steht. Das letzte Gruppenspiel absolviert der FC Thüringen Weida am Samstag um 10:00 Uhr gegen SG Offenheim/Dietkirchen. Mit vier Spielen innerhalb von weniger als 24 Stunden wird den Weidaern von Beginn an alles abverlangt. Umso wichtiger wird ein gelungener Start in das Turnier sein, um die Chancen auf das Erreichen der K.O.-Runde zu wahren. Diese erreichten die Osterburgstädter bereits bei ihrer ersten Teilnahme im Jahr 2023. Damals zog die Mannschaft bis ins Achtelfinale ein, musste sich dort jedoch dem TSV Schwieberdingen im Elfmeterschießen geschlagen geben. Bei der Deutschen Meisterschaft 2024 in Hildesheim war bereits nach der Vorrunde Endstation. Im vergangenen Jahr gelang erneut der Sprung in die Runde der letzten 16, doch auch diesmal bedeutete ein Elfmeterschießen das Aus.

Die Ü32 Auswahl des FC Thüringen Weida im Jahr 2024 zur Siegerehrung in Hildesheim. – Foto: © Julia Schäufele

Ein Einzug in das Viertelfinale wäre für den FC Thüringen Weida ein großer Erfolg. Nach den bisherigen Platzierungen 10, 21 und 12 wäre dies zugleich die beste Platzierung der Vereinsgeschichte bei einer Deutschen Meisterschaft. Entscheidend wird dabei vor allem sein, wie die Mannschaft in das Turnier startet und wie sie sich am Samstag präsentiert. Denn genau dort liegt bislang ein kleiner Weidaer Fluch. Zwar konnten die Osterburgstädter bei jeder ihrer bisherigen Teilnahmen das Auftaktspiel gewinnen, an einem Samstag gelang jedoch noch kein einziger Sieg. Diesen Negativtrend möchte die Mannschaft nun endlich durchbrechen. Um für die Belastungen des Turniers bestens gerüstet zu sein, haben die Weidaer in diesem Jahr sogar Verstärkung neben dem Platz organisiert. Eine Physiotherapeutin wird die Mannschaft während der Deutschen Meisterschaft begleiten und soll mit ihrer Arbeit dafür sorgen, dass die Spieler möglichst frisch und locker durch die beiden Turniertage kommen.