Weidas' Statement mit klarem Heimsieg

Schon in der 1.Halbzeit war Weida die spielbestimmende Mannschaft. Die Arnstädter hatten es ihrem starken Torwart Julian Knoll zu verdanken, dass sie keinen Gegentrreffer hinnehmen mussten. Den ersten Schuss von Oliver Peuker wehrte er zur Ecke ab. Einen schönen Weitschuss von Christopher Lehmann entschärfte Knoll per Faustabewehr. Nach einem Angriff über Lehmann und Graham war der Keeper erneut zur Stelle. In Minute 37 entschärfte er einen Peuker-Schuss aus der Drehung mit starker Parade. Lehmann schoss nach Peukers Vorarbeit kurz vor der Pause neben das Tor. Der FC Thüringen hätte also schon bei Halbzeit führen können.

Nach Wiederbeginn wurde der Gast zunächst stärker. Grünert schoss über das Weidaer Tor. Dann erneut fast das 1:0. Lehmann verpasste eine Eingabe von links, aber Graham kam noch ans Leder, traf aber aus spitzem Winkel das Außennetz. Die beste Möglichkeit hatten die Arnstädter, als Messing eine Grünert-Eingabe in der Mitte nur knapp verpasste. Der Heber von Hädrich landete über dem Weidaer Tor. Dann sah Arnstadts Hans Oeftger die Gelb-Rote-Karte, nachdem er nur 2 Minuten vorher verwarnt worden war. Das rächte sich fast sofort. Weidas Kapitän Tobias Metzner setzte sich halbrechts durch. Seinen Rückpass verwertete Christopher Lehmann mit einem knallharten Schuss unter die Latte. Weida führte nun und ließ keinen Zweifel mehr daran, wer als Sieger den Kunstrasenplatz verlassen wird. Graham zog mehrere Gegenspieler auf sich und legte dann gekonnt auf den freistehenden Oliver Peuker ab. Der bedankte sich mit einem unhaltbaren Flachschuss in die lange Ecke. Damit noch nicht genug. Beim 3:0-Endstand leistete erneut Graham die Vorarbeit und Lehmann vollendete mit seinem 9. Saisontreffer.

Fazit: Eine tadellose Leistung der Weidaer Mannschaft gegen eine Spitzenmannschaft der Landesliga. Noch optimistischer stimmt, dass der FC Thüringen gegen diesen starken Gegner ohne Gegentreffer blieb. Weida setzte sich in der Spitzengruppe der Tabelle fest und muss nun zweimal auswärts ran. Am kommenden Sonnabend beim FC Saalfeld und eine Woche später bei der Spielvereiningung Geratal. Anschließend gewannen auch noch die Weidaer Frauen ihr Punktspiel gegen Ruhla mit 4:3 und so stand dem gemeinsamen Faschingsbesuch am Abend nichts mehr im Wege.