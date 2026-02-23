Weidas' Statement

Das Topspiel hielt vor allem in der ersten Halbzeit, was es versprach. Schon nach 17 Sekunden das erste Tor, allerdings für die Gäste. Eichfelds Torschützenbester Elias Wallbraun kam halblinks an den Ball und traf über Torwart Soldera hinweg ins obere Eck. Weida ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete sofort. In die Flanke von Fritz Pöckel lief am langen Pfosten Benjamin Langhof und glich per Volleyschuss aus. Der Weidaer Winterneuzugang traf mit seinem ersten Kontakt in seinem ersten Punktspiel für Weida schon in der Anfangsphase. Die Angriffe der Gäste waren anfangs sehr gefährlich. Ein 22m-Freistoß von Sauerbier landete in der Weidaer Mauer. Dann war der gleiche Spieler nach einem Rückpass in sehr guter Schussposition, zielte aber neben das Tor. Lucas Soldera musste gegen den auf ihn zulaufenden Seise retten. Nach einer Viertelstunde bekam Weida die Partie immer besser in den Griff und ging in Führung, als Björn Trinks den Rückpass von Hugh Graham nutzte und überlegt einschoss. Noch einmal versuchte es Trinks von der Strafraumgrenze, aber Torwart Wistuba wehrte ab. Pichinots Kopfball lenkte Soldera über die Latte. Dann stellte Oliver Peuker seine individuelle Klasse voll unter Beweis, als sein Schlenzer im langen Eck des Gästetores einschlug. Eine effektive Chancenverwertung der Weidaer Mannschaft in dieser von beiden Seiten hochklassigen ersten Halbzeit. Bei einem 35m-Freistoß von Weidas Kapitän Dörlitz klärte der Gästekeeper mit Mühe.

Nach der Pause stemmte sich der FC Thüringen den Angriffen der Eichsfelder voll entgegen, bot eine geschlossene Mannschaftsleistung und agierte lauf- und zweikampfstark. Trinks schoss gleich nach Wiederbeginn über das Tor. Dann tauchte Sachs frei vor dem Tor auf, aber Soldera kaufte ihm den Schneid ab. Als dann Philipp Jakobi zwei Minuten nach seiner Gelben Karte Peuker an der Strafraumgrenze foulte, sah er folgerichtig Gelb-Rot. Beide Teams hatten in der Schlussphase noch Möglichkeiten, aber es blieb beim verdienten 3:1 für Weida. Trotz großer Kampfkraft blieb der Gastgeber ohne Gelbe Karten, Eichsfeld sah dagegen sechsmal Gelb und einmal Gelb-Rot.