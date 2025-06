Weidas Sommerfahrplan voller Highlights

Das Spiel gegen den Zweitligisten ist ein echtes Highlight und läutet eine nur kurze Sommerpause ein. Für das Team, das sich in manchen Positionen neu sortiert, ist dieser Abend ein ganz besonderer Moment. Am 9. Juli startet dann offiziell die Vorbereitung auf die Saison 2025/2026. Der Chef-Trainer Hendrik Penzel bittet seine Mannschaft zum Trainingsauftakt auf den Rasen des Sportparks. Bereits drei Tage später, am 12. Juli, steht das erste Testspiel im G.H.-Dietz-Stadion bei FC Concordia Schneeberg an. Die Partie im Erzgebirge ist gleichzeitig der erste gemeinsame Ausflug der neuen Mannschaft, der auch für die Fans offen ist. Ein Reisebus bringt alle Mitreisenden nach Schneeberg. Wer dabei sein möchte, kann sich per Mail an info.fctw@gmx.de oder per Nachricht an die sozialen Netzwerke des Vereins anmelden.

Am 16. Juli geht es weiter mit einem Testspiel gegen den SSV Markranstädt auf dem Sportplatz in Münchenbernsdorf. Die Vereinsführung des FC Thüringen Weida war es ein Anliegen, sich als höchstspielende Mannschaft des Landkreises auch einmal in der unmittelbaren Region zu zeigen. Der Gastgeber ist der SV 1924 Münchenbernsdorf, mit dem eine enge Freundschaft gepflegt wird. Der Kreisligist darf an diesem Tag alle Einnahmen behalten. Drei Tage später, am 19. Juli, wartet mit der U19 des FSV Zwickau der nächste anspruchsvolle Testgegner. Die jungen Wilden aus dem Westsächsischen stehen für schnellen, mutigen Fußball. Beide Vereine pflegen gute Kontakte, nicht zuletzt durch Till Schöneich, der im vergangenen Jahr vom FSV zum FC Thüringen Weida wechselte und inzwischen seinen Vertrag verlängert hat.

Dresden bleibt auch abseits der SG Dynamo ein Thema. Vom 25. bis 27. Juli fährt das Team ins Trainingslager nach Radebeul. Die sportlichen Einheiten finden im Weinbergstadion statt. Geplant ist zudem ein Testspiel gegen den Radebeuler BC. Abgerundet wird das Wochenende durch gemeinsame Aktivitäten wie einer Weinprobe im Weingut Hoflößnitz. Der Teamgeist soll dabei ebenso im Vordergrund stehen, wie der sportliche Feinschliff. Die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart steigt am 2. August im Sportpark Roter Hügel. Zu Gast ist die SG Handwerk Rabenstein. Es ist die letzte Möglichkeit, sich vor dem Auftakt am 9. August in der Thüringenliga unter Wettkampfbedingungen zu beweisen. Eine Woche später, am 16. August, folgt bereits die erste Runde im Thüringenpokal.