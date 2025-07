Weidaer Torwart-Duo komplett

Soldera stammt aus dem Altenburger Land und durchlief seine fußballerische Ausbildung zunächst beim SV Schmölln 1913, ehe er im Großfeldbereich zum ZFC Meuselwitz wechselte. Dort war er Stammtorwart in der U17 sowie U19 und rückte am Ende seiner Jugendzeit sogar in den Anschlusskader der Regionalliga-Mannschaft auf. In Ostthüringen gilt er als eines der talentiertesten Torhüter seiner Altersklasse und stand auch in diesem Sommer wieder bei mehreren Oberligisten im Gespräch. Dass er sich nun dem FC Thüringen Weida anschließt, ist für die Vereinsverantwortlichen ein starkes Zeichen. Der Schlussmann begründet seinen Schritt wie folgt: „Ich bin schon lange mit Weida in Kontakt, umso mehr freut es mich, dass es jetzt endlich geklappt hat“, so Soldera zu seinem Wechsel. „Ich habe mich für den FC Thüringen Weida entschieden, weil mir das Vertrauen der Verantwortlichen und das familiäre Umfeld von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben haben. Hier sehe ich die besten Voraussetzungen, mich sportlich weiterzuentwickeln und Teil eines Teams zu sein, das mit Zusammenhalt und den richtigen sportlichen Ambitionen arbeitet.“

Ursprünglich war geplant, mit Niclas Burkhardt und Saimen Steuer auf der Torwartposition in die neue Spielzeit zu gehen. Saimen, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt und im Sommer eigentlich seine Chance im Männerbereich erhalten sollte, hat sich jedoch aus beruflichen Gründen für einen anderen Weg entschieden. Auch auf Björn Stegemann, der in den vergangenen Jahren mehrfach als zuverlässiger Backup einsprang, kann man aufgrund privater, beruflicher und gesundheitlicher Gründe nicht dauerhaft setzen. „Natürlich hätten wir sehr gerne mit Saimen als Backup für Niclas weitergearbeitet, weil wir es ebenfalls wichtig finden, auf unsere eigenen Jungs zu setzen“, erklärt Präsident Nick Schubert. „Aber nachdem klar wurde, dass er aus beruflichen Gründen nicht voll zur Verfügung steht und auch Björn perspektivisch keine verlässliche Option ist, mussten wir handeln. Gemeinsam mit Niclas und dem Trainer-Team haben wir die Situation bewertet und uns dann entschieden, die Option Lucas Soldera zu ziehen. Mit den Zweien haben wir jetzt ein starkes, gut aufgestelltes Torwartteam, das uns die nötige Sicherheit für die Saison gibt. Natürlich liegt die Hauptlast im Tor weiterhin bei Niclas, aber wir sind froh, auf dieser Schlüsselposition nun doppelt gut besetzt zu sein.“