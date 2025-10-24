Weida zieht positive Zwischenbilanz

Der FC Thüringen Weida blickt auf außergewöhnliche Wochen zurück, die mit dem Testspiel gegen die SG Dynamo Dresden und der Landespokalpartie gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena begannen. Krönender Abschluss dieser Phase war der spektakuläre 5:4-Derbysieg gegen die BSG Wismut Gera vor rund 500 Zuschauern an einem Freitagabend. An diesen Tagen stand nicht nur der Verein im Mittelpunkt, sondern die gesamte Stadt. Partnervereine, Freunde, Eltern und zahlreiche Mitglieder sorgten gemeinsam dafür, dass ein solches Fußballfest im Ehrenamt überhaupt möglich war. Mit berechtigtem Stolz blickt die Vereinsführung auf diese Zeit zurück, wohlwissend, dass ohne den Zusammenhalt vieler helfender Hände solche Momente undenkbar wären.

Nach diesen intensiven Wochen nutzte man den September, um etwas durchzuatmen und neue Kräfte zu sammeln. Aktuell steht der FC Thüringen Weida auf Rang 4 der Tabelle, nur drei Punkte hinter dem Spitzenreiter. Der Präsident Nick Schubert zieht ein insgesamt positives Zwischenfazit: „Wir sind in erster Linie mit dem Saisonstart zufrieden. Ich muss es immer wieder betonen, dass wir in einer 8000-Einwohner-Stadt wohnen und in den letzten vier Spielserien immer unter den ersten vier gelandet sind. Dazu kamen parallele Erfolge im Landespokal. Wir durften in diesem Jahr einen Zweitligisten auf unserer Anlage begrüßen und stehen nun erneut mit unseren Möglichkeiten unter den besten Teams der Liga. Besonders stolz macht uns, dass wir mit den Siegen gegen Gera, Schleiz und Neustadt alle Ostthüringer Derbys gewinnen konnten. Wenn ich allerdings etwas kritisch anmerken muss, dann haben wir in dieser Saison bereits zu viele Gegentore kassiert. Gegen zwei Mannschaften aus den Top 3 haben wir bereits gespielt und verloren. Dabei ist es uns nicht einmal gelungen ein Tor zu erzielen. Deshalb bleiben wir trotz des guten Tabellenplatzes auch sehr demütig. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen und arbeiten weiterhin sehr intensiv mit der Mannschaft zusammen. Nun haben wir mit SV Borsch und TSV Gera-Westvororte zwei Aufsteiger vor der Brust, die wir unbedingt bezwingen wollen, um uns für die Partien gegen FC An der Fahner Höhe und SV 09 Arnstadt das nötige Selbstvertrauen zu holen. Der November wird dann definitiv richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein. Unser Ziel ist, den Abstand zur Tabellenspitze bis Weihnachten so gering wie möglich zu halten, damit in der Rückrunde alles offen ist.“

Am kommenden Sonntag steht das weiteste Auswärtsspiel der Saison beim SV Borsch an. Rund 215 Kilometer trennen den FC Thüringen Weida von seinem Zielort, was eine beachtliche logistische Herausforderung bedeutet. Neben der Organisation zusätzlicher Fahrzeuge sorgt der Kiosk-Verantwortliche Denny Wojatschek dafür, dass es an nichts fehlt. Er bereitet belegte Brötchen und Kaffee vor, während unterwegs eine kleine Mittagspause in Eisenach eingelegt wird. Des Weiteren kann sich Trainer Hendrik Penzel über eine volle Auswechselbank freuen, denn Stand heute reisen 18 Spieler mit, sofern alle gesund bleiben. Das ist eine hervorragende Ausgangslage, um bei dieser schweren Auswärtspartie etwas Zählbares mitzunehmen. Das letzte Aufeinandertreffen beider Teams liegt bereits in der Saison 2010/2011 zurück, sodass man gespannt auf den Ausgang blicken darf.